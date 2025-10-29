Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число онлайн-переводов чаевых осенью выросло на 57% - 29.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251029/chislo-864029324.html
Число онлайн-переводов чаевых осенью выросло на 57%
Число онлайн-переводов чаевых осенью выросло на 57% - 29.10.2025, ПРАЙМ
Число онлайн-переводов чаевых осенью выросло на 57%
Число онлайн-переводов чаевых осенью 2025 года в России увеличилось на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании банка... | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T04:54+0300
2025-10-29T04:54+0300
финансы
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864029324.jpg?1761702889
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Число онлайн-переводов чаевых осенью 2025 года в России увеличилось на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости. "Интерес россиян к сервису безналичной оплаты чаевых продолжает расти. По данным эквайринговой сети банка, общее количество таких платежей осенью 2025 года увеличилось на 57% по сравнению с осенью 2024 года, а также на 15% относительно лета 2025 года соответственно", - говорится в исследовании. Отмечается, что средний чек безналичных чаевых осенью составляет 201 рубль. Он вырос по сравнению с осенью прошлого года, когда средняя сумма безналичных чаевых была 167 рублей. При этом остался практически неизменным относительно лета 2025 года, когда он был на уровне 205 рублей, уточняется в исследовании. По данным аналитиков, осенью 2025 года в топ-3 самых популярных в зависимости от числа безналичных чаевых входят следующие категории трат: кафе/рестораны (средний чек 253 рубля); точки быстрого питания (средний чек 53 рубля); магазины по продаже свежего мяса, рыбы и морепродуктов (средний чек 66 рублей). В банке напомнили, что технология безналичных чаевых проста - на платежном терминале в торговой точке или у курьера во время доставки заказа предлагается два варианта оплаты: с чаевыми или без них. "Выбрав первый вариант, клиент может отблагодарить сотрудника с помощью безналичного платежа по карте. На сегодняшний день оставить безналичные чаевые с помощью сервиса предлагается в торговых точках в множестве городов по всей стране", - добавили аналитики. В рамках исследования были изучены данные эквайринговой сети банка по всем платежам в рамках сервиса безналичной оплаты чаевых по всем картам российских банков осенью и летом 2025 года, а также осенью 2024 года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия
Финансы, Экономика, РОССИЯ
04:54 29.10.2025
 
Число онлайн-переводов чаевых осенью выросло на 57%

Число онлайн-переводов чаевых осенью выросло на 57%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Число онлайн-переводов чаевых осенью 2025 года в России увеличилось на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости.
"Интерес россиян к сервису безналичной оплаты чаевых продолжает расти. По данным эквайринговой сети банка, общее количество таких платежей осенью 2025 года увеличилось на 57% по сравнению с осенью 2024 года, а также на 15% относительно лета 2025 года соответственно", - говорится в исследовании.
Отмечается, что средний чек безналичных чаевых осенью составляет 201 рубль. Он вырос по сравнению с осенью прошлого года, когда средняя сумма безналичных чаевых была 167 рублей. При этом остался практически неизменным относительно лета 2025 года, когда он был на уровне 205 рублей, уточняется в исследовании.
По данным аналитиков, осенью 2025 года в топ-3 самых популярных в зависимости от числа безналичных чаевых входят следующие категории трат: кафе/рестораны (средний чек 253 рубля); точки быстрого питания (средний чек 53 рубля); магазины по продаже свежего мяса, рыбы и морепродуктов (средний чек 66 рублей).
В банке напомнили, что технология безналичных чаевых проста - на платежном терминале в торговой точке или у курьера во время доставки заказа предлагается два варианта оплаты: с чаевыми или без них. "Выбрав первый вариант, клиент может отблагодарить сотрудника с помощью безналичного платежа по карте. На сегодняшний день оставить безналичные чаевые с помощью сервиса предлагается в торговых точках в множестве городов по всей стране", - добавили аналитики.
В рамках исследования были изучены данные эквайринговой сети банка по всем платежам в рамках сервиса безналичной оплаты чаевых по всем картам российских банков осенью и летом 2025 года, а также осенью 2024 года.
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала