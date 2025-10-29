Число онлайн-переводов чаевых осенью выросло на 57%

https://1prime.ru/20251029/chislo-864029324.html

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Число онлайн-переводов чаевых осенью 2025 года в России увеличилось на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости. "Интерес россиян к сервису безналичной оплаты чаевых продолжает расти. По данным эквайринговой сети банка, общее количество таких платежей осенью 2025 года увеличилось на 57% по сравнению с осенью 2024 года, а также на 15% относительно лета 2025 года соответственно", - говорится в исследовании. Отмечается, что средний чек безналичных чаевых осенью составляет 201 рубль. Он вырос по сравнению с осенью прошлого года, когда средняя сумма безналичных чаевых была 167 рублей. При этом остался практически неизменным относительно лета 2025 года, когда он был на уровне 205 рублей, уточняется в исследовании. По данным аналитиков, осенью 2025 года в топ-3 самых популярных в зависимости от числа безналичных чаевых входят следующие категории трат: кафе/рестораны (средний чек 253 рубля); точки быстрого питания (средний чек 53 рубля); магазины по продаже свежего мяса, рыбы и морепродуктов (средний чек 66 рублей). В банке напомнили, что технология безналичных чаевых проста - на платежном терминале в торговой точке или у курьера во время доставки заказа предлагается два варианта оплаты: с чаевыми или без них. "Выбрав первый вариант, клиент может отблагодарить сотрудника с помощью безналичного платежа по карте. На сегодняшний день оставить безналичные чаевые с помощью сервиса предлагается в торговых точках в множестве городов по всей стране", - добавили аналитики. В рамках исследования были изучены данные эквайринговой сети банка по всем платежам в рамках сервиса безналичной оплаты чаевых по всем картам российских банков осенью и летом 2025 года, а также осенью 2024 года.

