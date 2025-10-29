https://1prime.ru/20251029/demokraty-864029612.html

Демократы в США предложили продлить финансирование талонов питания

Демократы в США предложили продлить финансирование талонов питания - 29.10.2025, ПРАЙМ

Демократы в США предложили продлить финансирование талонов питания

Демократы внесут на голосование законопроект о продлении финансирования талонов питания для американцев на фоне шатдауна, заявил лидер меньшинства в сенате Чак... | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T05:25+0300

2025-10-29T05:25+0300

2025-10-29T06:23+0300

экономика

мировая экономика

общество

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864029612.jpg?1761708220

ВАШИНГТОН, 29 окт - ПРАЙМ. Демократы внесут на голосование законопроект о продлении финансирования талонов питания для американцев на фоне шатдауна, заявил лидер меньшинства в сенате Чак Шумер. Ранее министерство сельского хозяйства страны (USDA) заявило, что с 1 ноября американские граждане перестанут получать талоны на продукты питания из-за продолжения шатдауна. "Сегодня демократы представят законопроект, который продлит действие программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP) и программы питания для женщин, младенцев и детей в США (WIC), чтобы гарантировать, что ни один ребенок не будет голодать, ни одна семья не останется без еды", - заявил Шумер журналистам. Он отметил, что в противном случае около 40 миллионов американцев рискуют остаться без пропитания. Более двух десятков штатов подали во вторник в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за её недавнего отказа финансировать продовольственные талоны, следует из судебного иска. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, дональд трамп