Доллар дешевеет к иене

Доллар дешевеет к иене

2025-10-29T08:22+0300

экономика

рынок

торги

сша

банк японии

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара к иене слабо снижается в среду утром на ожидании рынков сигналов дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка Японии по итогам октябрьского заседания в долгосрочной перспективе, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.07 мск курс доллара к иене опускался до 152,09 иены со 152,11 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. В это же время курс евро к доллару снижался до 1,1634 доллара с 1,1652 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 98,85 пункта. В четверг будут опубликованы итоги заседания октябрьского заседания Банка Японии. Аналитики ожидают сохранения учетной ставки регулятора на уровне около 0,5%. "Мы полагаем, что Банк Японии займет умеренно "ястребиный" настрой.., заложив основу для повышения учетной ставки, возможно, в декабре или январе", - цитирует агентство Рейтер глобального директора по информационным технологиям в работе с различными классами активов Allianz Global Investors Грегора Хирта (Gregor Hirt).

