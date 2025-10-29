Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дешевеет к иене - 29.10.2025
Доллар дешевеет к иене
Доллар дешевеет к иене - 29.10.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к иене
Стоимость доллара к иене слабо снижается в среду утром на ожидании рынков сигналов дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка Японии по итогам... | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T08:22+0300
2025-10-29T08:22+0300
экономика
рынок
торги
сша
банк японии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859634741_0:37:3310:1899_1920x0_80_0_0_e63fb6d82866d1a4c4703af6bba26de0.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара к иене слабо снижается в среду утром на ожидании рынков сигналов дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка Японии по итогам октябрьского заседания в долгосрочной перспективе, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.07 мск курс доллара к иене опускался до 152,09 иены со 152,11 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. В это же время курс евро к доллару снижался до 1,1634 доллара с 1,1652 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 98,85 пункта. В четверг будут опубликованы итоги заседания октябрьского заседания Банка Японии. Аналитики ожидают сохранения учетной ставки регулятора на уровне около 0,5%. "Мы полагаем, что Банк Японии займет умеренно "ястребиный" настрой.., заложив основу для повышения учетной ставки, возможно, в декабре или январе", - цитирует агентство Рейтер глобального директора по информационным технологиям в работе с различными классами активов Allianz Global Investors Грегора Хирта (Gregor Hirt).
рынок, торги, сша, банк японии
Экономика, Рынок, Торги, США, Банк Японии
08:22 29.10.2025
 
Доллар дешевеет к иене

Доллар дешевеет к иене на ожиданиях ужесточения кредитной политики Банка Японии

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара к иене слабо снижается в среду утром на ожидании рынков сигналов дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка Японии по итогам октябрьского заседания в долгосрочной перспективе, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.07 мск курс доллара к иене опускался до 152,09 иены со 152,11 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. В это же время курс евро к доллару снижался до 1,1634 доллара с 1,1652 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 98,85 пункта.
В четверг будут опубликованы итоги заседания октябрьского заседания Банка Японии. Аналитики ожидают сохранения учетной ставки регулятора на уровне около 0,5%.
"Мы полагаем, что Банк Японии займет умеренно "ястребиный" настрой.., заложив основу для повышения учетной ставки, возможно, в декабре или январе", - цитирует агентство Рейтер глобального директора по информационным технологиям в работе с различными классами активов Allianz Global Investors Грегора Хирта (Gregor Hirt).
