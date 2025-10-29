Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дорожает к мировым валютам - 29.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251029/dollar-864036761.html
Доллар дорожает к мировым валютам
Доллар дорожает к мировым валютам - 29.10.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к мировым валютам
Стоимость доллара к мировым валютам в среду днем увеличивается, инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке,... | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T12:40+0300
2025-10-29T12:40+0300
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в среду днем увеличивается, инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.33 мск курс евро к доллару снижался до 1,1633 доллара с 1,1652 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 152,35 иены со 152,11 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,18%, до 98,92 пункта. В среду Федрезерв объявит свое решение по процентной ставке. По данным CME Group, аналитики практически единогласно ожидают снижения ставки в США в среду до 3,75-4% с текущей отметки в 4-4,25% годовых. В декабре 87% ждут ставку на уровне 3,5-3,75%. "Интерес заключается в тех прогнозах, которые озвучит председатель (ФРС - ред.) Джером Пауэлл на пресс-конференции. В кривую заложено много "голубиного" настроя. Все, что нарушает эту ценовую динамику, может вызвать волатильность", - цитирует агентство Рейтер слова аналитика Capital.com Кайла Родды (Kyle Rodda). Заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и центробанка Японии запланированы на четверг. Согласно прогнозу аналитиков, оба регулятора сохранят учетные ставки на текущих уровнях - 2,15% и около 0,5% соответственно. Инвесторы в то же время оценивают перспективы торговли между США и Китаем. Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что рассчитывает на сделку с Китаем по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.
Доллар дорожает к мировым валютам

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в среду днем увеличивается, инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.33 мск курс евро к доллару снижался до 1,1633 доллара с 1,1652 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 152,35 иены со 152,11 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,18%, до 98,92 пункта.
В среду Федрезерв объявит свое решение по процентной ставке. По данным CME Group, аналитики практически единогласно ожидают снижения ставки в США в среду до 3,75-4% с текущей отметки в 4-4,25% годовых. В декабре 87% ждут ставку на уровне 3,5-3,75%.
"Интерес заключается в тех прогнозах, которые озвучит председатель (ФРС - ред.) Джером Пауэлл на пресс-конференции. В кривую заложено много "голубиного" настроя. Все, что нарушает эту ценовую динамику, может вызвать волатильность", - цитирует агентство Рейтер слова аналитика Capital.com Кайла Родды (Kyle Rodda).
Заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и центробанка Японии запланированы на четверг. Согласно прогнозу аналитиков, оба регулятора сохранят учетные ставки на текущих уровнях - 2,15% и около 0,5% соответственно.
Инвесторы в то же время оценивают перспективы торговли между США и Китаем. Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что рассчитывает на сделку с Китаем по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.
