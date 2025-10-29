Доллар разнонаправленно меняется к евро и иене

https://1prime.ru/20251029/dollar-864042475.html

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Курс доллара растет к евро и снижается к иене в среду вечером перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.14 мск курс евро к доллару снижался до 1,1638 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1652 доллара за евро, курс доллара к иене - до 152,05 иены со 152,11 иены за доллар . Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,1% - до 98,84 пункта. Позднее в среду будут опубликованы итоги октябрьского заседания ФРС США. По данным CME Group, аналитики ожидают еще одного понижения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 3,75-4%. Рынки также будут оценивать комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла на предмет подсказок по дальнейшим действиям американского центробанка. На четверг запланированы заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и центробанка Японии. Согласно прогнозу аналитиков, оба регулятора сохранят учетные ставки на текущих уровнях - 2,15% и около 0,5% соответственно.

