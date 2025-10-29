Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар разнонаправленно меняется к евро и иене - 29.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251029/dollar-864042475.html
Доллар разнонаправленно меняется к евро и иене
Доллар разнонаправленно меняется к евро и иене - 29.10.2025, ПРАЙМ
Доллар разнонаправленно меняется к евро и иене
Курс доллара растет к евро и снижается к иене в среду вечером перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T17:28+0300
2025-10-29T17:28+0300
экономика
рынок
торги
сша
япония
джером пауэлл
https://cdnn.1prime.ru/img/82700/84/827008474_0:255:3077:1985_1920x0_80_0_0_49cede81e1d04e98f421550582e34775.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Курс доллара растет к евро и снижается к иене в среду вечером перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.14 мск курс евро к доллару снижался до 1,1638 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1652 доллара за евро, курс доллара к иене - до 152,05 иены со 152,11 иены за доллар . Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,1% - до 98,84 пункта. Позднее в среду будут опубликованы итоги октябрьского заседания ФРС США. По данным CME Group, аналитики ожидают еще одного понижения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 3,75-4%. Рынки также будут оценивать комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла на предмет подсказок по дальнейшим действиям американского центробанка. На четверг запланированы заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и центробанка Японии. Согласно прогнозу аналитиков, оба регулятора сохранят учетные ставки на текущих уровнях - 2,15% и около 0,5% соответственно.
https://1prime.ru/20251029/dmitriev-864039238.html
сша
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82700/84/827008474_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e07943d5503a2702646461a2c6a9267f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, япония, джером пауэлл
Экономика, Рынок, Торги, США, ЯПОНИЯ, Джером Пауэлл
17:28 29.10.2025
 
Доллар разнонаправленно меняется к евро и иене

Курс доллара растет к евро и снижается к иене перед публикацией решений ФРС

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Курс доллара растет к евро и снижается к иене в среду вечером перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.14 мск курс евро к доллару снижался до 1,1638 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1652 доллара за евро, курс доллара к иене - до 152,05 иены со 152,11 иены за доллар . Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,1% - до 98,84 пункта.
Позднее в среду будут опубликованы итоги октябрьского заседания ФРС США. По данным CME Group, аналитики ожидают еще одного понижения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 3,75-4%.
Рынки также будут оценивать комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла на предмет подсказок по дальнейшим действиям американского центробанка.
На четверг запланированы заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и центробанка Японии. Согласно прогнозу аналитиков, оба регулятора сохранят учетные ставки на текущих уровнях - 2,15% и около 0,5% соответственно.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Дмитриев рассказал, к чему приведут санкции на российскую нефть
15:35
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАЯПОНИЯДжером Пауэлл
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала