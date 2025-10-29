https://1prime.ru/20251029/ekonomika-864045666.html
"Русагро" увеличила выручку в третьем квартале
"Русагро" увеличила выручку в третьем квартале
бизнес
финансы
русагро
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в третьем квартале 2025 года увеличила выручку на 28% в годовом выражении, до 105,853 миллиарда рублей, сообщается в материалах компании. Общая выручка за 9 месяцев 2025 года увеличилась на 23% и составила 276,916 миллиарда рублей. "В третьем квартале 2025 года консолидированная выручка "Русагро" до межсегментных элиминаций выросла на 28%, до 105 853 миллионов рублей (+22 974 миллиона рублей) относительно третьего квартала 2024 года за счет реализации проектов роста и повышения операционной эффективности во всех бизнес-направлениях", - говорится в материалах.
