"Русагро" увеличила выручку в третьем квартале

"Русагро" увеличила выручку в третьем квартале - 29.10.2025, ПРАЙМ

"Русагро" увеличила выручку в третьем квартале

Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в третьем квартале 2025 года увеличила выручку на 28% в годовом выражении, до 105,853 миллиарда... | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T18:50+0300

2025-10-29T18:50+0300

2025-10-29T18:50+0300

бизнес

финансы

русагро

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860001382_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_35a7363680dcf430b9c3d00d8ca8697c.jpg

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в третьем квартале 2025 года увеличила выручку на 28% в годовом выражении, до 105,853 миллиарда рублей, сообщается в материалах компании. Общая выручка за 9 месяцев 2025 года увеличилась на 23% и составила 276,916 миллиарда рублей. "В третьем квартале 2025 года консолидированная выручка "Русагро" до межсегментных элиминаций выросла на 28%, до 105 853 миллионов рублей (+22 974 миллиона рублей) относительно третьего квартала 2024 года за счет реализации проектов роста и повышения операционной эффективности во всех бизнес-направлениях", - говорится в материалах.

2025

бизнес, финансы, русагро