Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русагро" увеличила выручку в третьем квартале - 29.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251029/ekonomika-864045666.html
"Русагро" увеличила выручку в третьем квартале
"Русагро" увеличила выручку в третьем квартале - 29.10.2025, ПРАЙМ
"Русагро" увеличила выручку в третьем квартале
Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в третьем квартале 2025 года увеличила выручку на 28% в годовом выражении, до 105,853 миллиарда... | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T18:50+0300
2025-10-29T18:50+0300
бизнес
финансы
русагро
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860001382_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_35a7363680dcf430b9c3d00d8ca8697c.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в третьем квартале 2025 года увеличила выручку на 28% в годовом выражении, до 105,853 миллиарда рублей, сообщается в материалах компании. Общая выручка за 9 месяцев 2025 года увеличилась на 23% и составила 276,916 миллиарда рублей. "В третьем квартале 2025 года консолидированная выручка "Русагро" до межсегментных элиминаций выросла на 28%, до 105 853 миллионов рублей (+22 974 миллиона рублей) относительно третьего квартала 2024 года за счет реализации проектов роста и повышения операционной эффективности во всех бизнес-направлениях", - говорится в материалах.
https://1prime.ru/20250925/likhachev-862776832.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860001382_295:0:2215:1440_1920x0_80_0_0_d82ba8c9b57f6f84793e263970751937.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, русагро
Бизнес, Финансы, Русагро
18:50 29.10.2025
 
"Русагро" увеличила выручку в третьем квартале

«Русагро» в III квартале увеличила выручку на 28%

© РИА Новости . Сергей Венявский | Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых культур
Уборка урожая зерновых культур - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Уборка урожая зерновых культур. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Венявский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в третьем квартале 2025 года увеличила выручку на 28% в годовом выражении, до 105,853 миллиарда рублей, сообщается в материалах компании.
Общая выручка за 9 месяцев 2025 года увеличилась на 23% и составила 276,916 миллиарда рублей.
"В третьем квартале 2025 года консолидированная выручка "Русагро" до межсегментных элиминаций выросла на 28%, до 105 853 миллионов рублей (+22 974 миллиона рублей) относительно третьего квартала 2024 года за счет реализации проектов роста и повышения операционной эффективности во всех бизнес-направлениях", - говорится в материалах.
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Лихачев рассказал о росте выручки "Росатома" за три года
25 сентября, 18:11
 
БизнесФинансыРусагро
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала