Рост реальных зарплат в России в августе замедлился до 3,8 процента
2025-10-29T19:04+0300
россия
росстат
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Рост реальных зарплат в России в августе замедлился до 3,8% в годовом выражении с 6,6% в июле, следует из доклада Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. По итогам января-августа текущего года реальные зарплаты выросли на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (до вычета налогов и включая премии) в июле составила 92 тысячи 866 рублей, увеличившись на 12,2% по сравнению с августом прошлого года. По прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году реальные зарплаты в России вырастут на 3,4%, в 2026 году - на 2,4%, в 2027 году - на 3,9%, в 2028 году - на 3,2%.
россия, росстат
