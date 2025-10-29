Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/34/841063447_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_7224be7c7cc89afb5353bc537f0cba91.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 1,13%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,13%, до 2523,35 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,54%, до 1038,35 пункта, долларовый РТС - на 1,57%, до 1000,24 пункта.
19:06 29.10.2025
 
Российский рынок акций вырос на 1,13 процента

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 1,13%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,13%, до 2523,35 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,54%, до 1038,35 пункта, долларовый РТС - на 1,57%, до 1000,24 пункта.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
