Российский рынок акций вырос на 1,13 процента

акции

рынок

мосбиржа

ртс

россия

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 1,13%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,13%, до 2523,35 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,54%, до 1038,35 пункта, долларовый РТС - на 1,57%, до 1000,24 пункта.

