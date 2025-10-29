Российский рынок акций вырос на 1,13 процента

https://1prime.ru/20251029/ekonomika-864046658.html
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 1,13%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,13%, до 2523,35 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,54%, до 1038,35 пункта, долларовый РТС - на 1,57%, до 1000,24 пункта.
