Рост ВВП России в сентябре ускорился
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Рост ВВП России в сентябре ускорился до 0,9% в годовом выражении с 0,4% в августе, за январь-сентябрь - составил 1%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в сентябре 2025 года ВВП вырос на 0,9% год к году после роста на 0,4% год к году в августе. В третьем квартале 2025 года ВВП вырос на 0,6% в годовом выражении. По итогам 9 месяцев 2025 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 1% в годовом выражении", - говорится в документе. Минэкономразвития в сентябре понизило прогноз роста ВВП России на текущий год до 1% с апрельских 2,5%, на 2026 год - до 1,3% с 2,4%. В 2027 году министерство ждет ускорения роста до 2,8%.
