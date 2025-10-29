https://1prime.ru/20251029/ekonomika-864046828.html

Рост ВВП России в сентябре ускорился

Рост ВВП России в сентябре ускорился - 29.10.2025, ПРАЙМ

Рост ВВП России в сентябре ускорился

Рост ВВП России в сентябре ускорился до 0,9% в годовом выражении с 0,4% в августе, за январь-сентябрь - составил 1%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О... | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T19:23+0300

2025-10-29T19:23+0300

2025-10-29T19:23+0300

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861346890_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_172b12a7097b90a88531f8e7e0dc50a7.jpg

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Рост ВВП России в сентябре ускорился до 0,9% в годовом выражении с 0,4% в августе, за январь-сентябрь - составил 1%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в сентябре 2025 года ВВП вырос на 0,9% год к году после роста на 0,4% год к году в августе. В третьем квартале 2025 года ВВП вырос на 0,6% в годовом выражении. По итогам 9 месяцев 2025 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 1% в годовом выражении", - говорится в документе. Минэкономразвития в сентябре понизило прогноз роста ВВП России на текущий год до 1% с апрельских 2,5%, на 2026 год - до 1,3% с 2,4%. В 2027 году министерство ждет ускорения роста до 2,8%.

https://1prime.ru/20251029/ekonomika-864046658.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия