https://1prime.ru/20251029/ekonomika-864047438.html

Инфляция в России на 27 октября составила 8,13 процента

Инфляция в России на 27 октября составила 8,13 процента - 29.10.2025, ПРАЙМ

Инфляция в России на 27 октября составила 8,13 процента

Инфляция в России на 27 октября составила 8,13% в годовом выражении против 8,14% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T20:06+0300

2025-10-29T20:06+0300

2025-10-29T20:06+0300

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860237776_0:0:3155:1776_1920x0_80_0_0_84528c95d61b1b17bf21eef1aee9d13a.jpg

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России на 27 октября составила 8,13% в годовом выражении против 8,14% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, за неделю с 21 по 27 октября цены на продовольственные товары выросли на 0,26%. Рост цен на плодоовощную продукцию составил 1,08%, на остальные продукты - 0,18%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,09%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,21%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%.

https://1prime.ru/20251029/kurs-864047134.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия