Инфляция в России на 27 октября составила 8,13 процента

2025-10-29T20:06+0300
2025-10-29T20:06+0300
2025-10-29T20:06+0300
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России на 27 октября составила 8,13% в годовом выражении против 8,14% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, за неделю с 21 по 27 октября цены на продовольственные товары выросли на 0,26%. Рост цен на плодоовощную продукцию составил 1,08%, на остальные продукты - 0,18%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,09%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,21%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%.
