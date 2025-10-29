https://1prime.ru/20251029/ekonomika-864047610.html
Доходы россиян в третьем квартале замедлили рост
россия
росстат
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2025 года замедлили рост до 8,5% в годовом выражении с 10,4% кварталом ранее, по итогам 9 месяцев выросли на 9,2%, свидетельствуют данные Росстата. Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. "Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в третьем квартале 2025 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 8,5%, в январе-сентябре 2025 года по сравнению с январем-сентябрем 2024 года - на 9,2%", - говорится в сообщении. В публикации Росстата уточнена динамика показателя за второй квартал. Рост реальных располагаемых доходов россиян в текущем году в первом квартале составил 8,7%, во втором - 10,4% (вместо прежних 7%). По итогам первого полугодия они выросли на 9,6% год к году. Минэкономразвития ожидает, что в 2025 году реальные располагаемые доходы населения вырастут на 3,8% после увеличения на 7,3% в прошлом году.
Новости
россия, росстат
