Российский рынок акций вырос второй день подряд - 29.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос второй день подряд
Российский рынок акций вырос второй день подряд - 29.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос второй день подряд
Российский рынок акций вырос по итогам основной торговой сессии среды второй день подряд, закрепившись выше ключевого уровня 2500 пунктов по главному индексу,... | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T20:50+0300
2025-10-29T20:50+0300
рынок
торги
индексы
сша
елена кожухова
дмитрий александров
мосбиржа
ртс
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций вырос по итогам основной торговой сессии среды второй день подряд, закрепившись выше ключевого уровня 2500 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,13%, до 2523,35 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,54%, до 1038,35 пункта, долларовый РТС - на 1,57%, до 1000,24 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок на подъеме Российский рынок акций в основную сессию торговался в плюсе, удерживаясь выше ключевой отметки 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Повышение проходило вторую сессию подряд после сильного падения на прошлой неделе. "Поддержку стоимости акций в среду могло оказать сочетание дорожающей нефти и ослабления рубля. В геополитике - без значимых новостей, что поддерживает высокую осторожность в настроениях инвесторов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подорожали бумаги "Полюса" (+3,7%), "Татнефти" (+3,3%), "Норникеля" (+2,5%). Подешевели бумаги "Северстали" (-1,4%), "Интер РАО" (-1%), "Мосэнерго" (-1,6%), ЮГК (-1,4%). Стоимость нефти к 19.36 мск повышалась на 1% до 64,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 98,7 пункта. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии остались в уверенном плюсе и протестировали сопротивления 2520 пунктов и 1000 пунктов соответственно, что может предвещать очередной виток краткосрочного "технического" роста, рассчитывает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Поводов для масштабных покупок акций по-прежнему нет, а сезон квартальных отчетностей в эти дни может добавлять волатильности акциям", - добавляет она. Несмотря на объективно низкие уровни индекса Мосбиржи, время для покупки российских акций не настало, полагает управляющий директор "Ренессанс капитал" Дмитрий Александров. "Рублевые ставки остаются повышенными, а замедление экономики не располагает к сильным финансовым результатам большинства компаний. Нефтегазовый бизнес дополнительно страдает от низких цен на сырье и крепкого рубля, а это – основа индекса", - добавляет он.
сша
20:50 29.10.2025
 
Российский рынок акций вырос второй день подряд

Индекс Московской Биржи поднялся выше 2500 пунктов

График. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций вырос по итогам основной торговой сессии среды второй день подряд, закрепившись выше ключевого уровня 2500 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,13%, до 2523,35 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,54%, до 1038,35 пункта, долларовый РТС - на 1,57%, до 1000,24 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.

Рынок на подъеме

Российский рынок акций в основную сессию торговался в плюсе, удерживаясь выше ключевой отметки 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Повышение проходило вторую сессию подряд после сильного падения на прошлой неделе.
"Поддержку стоимости акций в среду могло оказать сочетание дорожающей нефти и ослабления рубля. В геополитике - без значимых новостей, что поддерживает высокую осторожность в настроениях инвесторов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже подорожали бумаги "Полюса" (+3,7%), "Татнефти" (+3,3%), "Норникеля" (+2,5%). Подешевели бумаги "Северстали" (-1,4%), "Интер РАО" (-1%), "Мосэнерго" (-1,6%), ЮГК (-1,4%).
Стоимость нефти к 19.36 мск повышалась на 1% до 64,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 98,7 пункта.

Прогнозы

Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии остались в уверенном плюсе и протестировали сопротивления 2520 пунктов и 1000 пунктов соответственно, что может предвещать очередной виток краткосрочного "технического" роста, рассчитывает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Поводов для масштабных покупок акций по-прежнему нет, а сезон квартальных отчетностей в эти дни может добавлять волатильности акциям", - добавляет она.
Несмотря на объективно низкие уровни индекса Мосбиржи, время для покупки российских акций не настало, полагает управляющий директор "Ренессанс капитал" Дмитрий Александров.
"Рублевые ставки остаются повышенными, а замедление экономики не располагает к сильным финансовым результатам большинства компаний. Нефтегазовый бизнес дополнительно страдает от низких цен на сырье и крепкого рубля, а это – основа индекса", - добавляет он.
Рынок Торги Индексы США Елена Кожухова Дмитрий Александров Мосбиржа РТС "БКС Мир инвестиций"
 
 
