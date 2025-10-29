Российский рынок акций вырос второй день подряд
Индекс Московской Биржи поднялся выше 2500 пунктов
График. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций вырос по итогам основной торговой сессии среды второй день подряд, закрепившись выше ключевого уровня 2500 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
Рынок на подъеме
Российский рынок акций в основную сессию торговался в плюсе, удерживаясь выше ключевой отметки 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Повышение проходило вторую сессию подряд после сильного падения на прошлой неделе.
"Поддержку стоимости акций в среду могло оказать сочетание дорожающей нефти и ослабления рубля. В геополитике - без значимых новостей, что поддерживает высокую осторожность в настроениях инвесторов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 19.36 мск повышалась на 1% до 64,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 98,7 пункта.
Прогнозы
Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии остались в уверенном плюсе и протестировали сопротивления 2520 пунктов и 1000 пунктов соответственно, что может предвещать очередной виток краткосрочного "технического" роста, рассчитывает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Поводов для масштабных покупок акций по-прежнему нет, а сезон квартальных отчетностей в эти дни может добавлять волатильности акциям", - добавляет она.
Несмотря на объективно низкие уровни индекса Мосбиржи, время для покупки российских акций не настало, полагает управляющий директор "Ренессанс капитал" Дмитрий Александров.
"Рублевые ставки остаются повышенными, а замедление экономики не располагает к сильным финансовым результатам большинства компаний. Нефтегазовый бизнес дополнительно страдает от низких цен на сырье и крепкого рубля, а это – основа индекса", - добавляет он.