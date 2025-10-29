https://1prime.ru/20251029/ekonomika-864048504.html
В конгрессе предупредили о влиянии шатдауна на экономику США
ВАШИНГТОН, 29 окт - ПРАЙМ. Шатдаун американского правительства будет негативно влиять на темпы роста экономики США на протяжении большей части 2026 года, предупредили в бюджетном управлении конгресса страны. Ведомство рассмотрело три возможных сценария влияния шатдауна на ВВП в зависимости от его продолжительности в четыре, шесть или восемь недель. Поясняется, что после завершения шатдауна рост государственных расходов в США ускорится, придав дополнительный импульс экономике в первом квартале. "После первого квартала 2026 года временный рост уровня реального ВВП снизится, поскольку объем производства вернется к уровню, который был бы при отсутствии шатдауна, в результате чего влияние на темпы роста временно станет отрицательным", - указали в управлении. Согласно приведенным в документе табличным значениям, во втором квартале 2026 года темпы роста ВВП США снизятся на 0,3-0,7 процентного пункта в зависимости от каждого из трех сценариев. В третьем квартале снижение составит от 0,1 до 0,2 процентного пункта, а в четвертом - 0,1 процентного пункта. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
