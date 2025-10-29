https://1prime.ru/20251029/eks-direktor-864031130.html
В Иркутской области экс-директора осудили за взятку в 3,5 миллиона рублей
ИРКУТСК, 29 окт - ПРАЙМ. В Иркутской области к 12 годам лишения свободы приговорена бывший директор ОГКУ "Дирекция автодорог" за взятку в 3,5 миллиона рублей, сообщает Иркутская областная прокуратура.
В 2020 году директор областного государственного казенного учреждения "Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области" получила от коммерческой организации взятку 3,5 миллиона рублей. Руководитель фирмы из Краснодарского края передал ей деньги через посредников. Они предназначались за заключение госконтракта и подписание акта приемки работ по созданию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и схемы организации транспортного обслуживания населения Иркутской области.
Уголовное дело расследовалось по статьям о превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.
По данным СК, фигурантка была достоверно осведомлена о том, что изготовленная программа является неработоспособной и техническому заданию не соответствует. Несмотря на это, она перечислила из государственного бюджета на расчетный счет коммерческой организации более 39 миллионов рублей, которые в дальнейшем были похищены руководителем фирмы.
Таким образом, бюджету региона был причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Преступление выявлено при содействии сотрудников ГУМВД России по Иркутской области.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновную к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 17 миллионов рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок 7 лет. Подсудимая взята под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд конфисковал у осужденной в доход государства денежный эквивалент полученной взятки - 3,5 миллиона рублей. На имущество женщины стоимостью более 12 миллионов рублей наложен арест.
