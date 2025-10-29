Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Иркутской области экс-директора осудили за взятку в 3,5 миллиона рублей - 29.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251029/eks-direktor-864031130.html
В Иркутской области экс-директора осудили за взятку в 3,5 миллиона рублей
В Иркутской области экс-директора осудили за взятку в 3,5 миллиона рублей - 29.10.2025, ПРАЙМ
В Иркутской области экс-директора осудили за взятку в 3,5 миллиона рублей
В Иркутской области к 12 годам лишения свободы приговорена бывший директор ОГКУ "Дирекция автодорог" за взятку в 3,5 миллиона рублей, сообщает Иркутская... | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T06:46+0300
2025-10-29T06:46+0300
экономика
общество
россия
иркутская область
краснодарский край
ск рф
мвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864031130.jpg?1761709602
ИРКУТСК, 29 окт - ПРАЙМ. В Иркутской области к 12 годам лишения свободы приговорена бывший директор ОГКУ "Дирекция автодорог" за взятку в 3,5 миллиона рублей, сообщает Иркутская областная прокуратура. В 2020 году директор областного государственного казенного учреждения "Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области" получила от коммерческой организации взятку 3,5 миллиона рублей. Руководитель фирмы из Краснодарского края передал ей деньги через посредников. Они предназначались за заключение госконтракта и подписание акта приемки работ по созданию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и схемы организации транспортного обслуживания населения Иркутской области. Уголовное дело расследовалось по статьям о превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. По данным СК, фигурантка была достоверно осведомлена о том, что изготовленная программа является неработоспособной и техническому заданию не соответствует. Несмотря на это, она перечислила из государственного бюджета на расчетный счет коммерческой организации более 39 миллионов рублей, которые в дальнейшем были похищены руководителем фирмы. Таким образом, бюджету региона был причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Преступление выявлено при содействии сотрудников ГУМВД России по Иркутской области. "С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновную к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 17 миллионов рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок 7 лет. Подсудимая взята под стражу в зале суда", - говорится в сообщении. Отмечается, что суд конфисковал у осужденной в доход государства денежный эквивалент полученной взятки - 3,5 миллиона рублей. На имущество женщины стоимостью более 12 миллионов рублей наложен арест.
иркутская область
краснодарский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, иркутская область, краснодарский край, ск рф, мвд
Экономика, Общество , РОССИЯ, Иркутская область, Краснодарский край, СК РФ, МВД
06:46 29.10.2025
 
В Иркутской области экс-директора осудили за взятку в 3,5 миллиона рублей

В Иркутской области экс-директора дороги осудили за взятку в 3,5 млн рублей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ИРКУТСК, 29 окт - ПРАЙМ. В Иркутской области к 12 годам лишения свободы приговорена бывший директор ОГКУ "Дирекция автодорог" за взятку в 3,5 миллиона рублей, сообщает Иркутская областная прокуратура.
В 2020 году директор областного государственного казенного учреждения "Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области" получила от коммерческой организации взятку 3,5 миллиона рублей. Руководитель фирмы из Краснодарского края передал ей деньги через посредников. Они предназначались за заключение госконтракта и подписание акта приемки работ по созданию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и схемы организации транспортного обслуживания населения Иркутской области.
Уголовное дело расследовалось по статьям о превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.
По данным СК, фигурантка была достоверно осведомлена о том, что изготовленная программа является неработоспособной и техническому заданию не соответствует. Несмотря на это, она перечислила из государственного бюджета на расчетный счет коммерческой организации более 39 миллионов рублей, которые в дальнейшем были похищены руководителем фирмы.
Таким образом, бюджету региона был причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Преступление выявлено при содействии сотрудников ГУМВД России по Иркутской области.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновную к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 17 миллионов рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок 7 лет. Подсудимая взята под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд конфисковал у осужденной в доход государства денежный эквивалент полученной взятки - 3,5 миллиона рублей. На имущество женщины стоимостью более 12 миллионов рублей наложен арест.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯИркутская областьКраснодарский крайСК РФМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала