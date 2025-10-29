https://1prime.ru/20251029/eks-sotrudnitsa-864029145.html

Экс-сотрудница "Алросы" купила недвижимость и автомобиль для дочери

2025-10-29T04:45+0300

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Экс-сотрудница алмазодобывающей компании "Алроса", осужденная за хищение 1027 алмазов на сумму более 713 миллионов рублей, за счет преступного дохода купила недвижимость, а также автомобиль для дочери, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что столичный суд в июне 2021 года отправил бывшую сотрудницу "Алросы" и четырех ее соучастников, включая гражданина Грузии, в колонию общего режима на срок от 4 до 9 лет. Установлено, что участники группы в 2016-2019 годах похитили с территории "Алросы" 1027 алмазов высокого качества путем их подмены на техническое сырье. Суд удовлетворил иск о возмещении компании ущерба на более чем 713 миллионов рублей. "Приобретенный для своей дочери за счет преступного дохода автомобиль, принадлежащее на праве собственности и приобретенное за счет преступного дохода помещение, машино-место, земельный участок площадью 2,55 тысячи квадратных метров, земельный участок площадью 3,161 тысячи квадратных метров, жилой дом … площадью 1,002 тысячи квадратных метров, здание, два нежилых помещения", - указан в материалах перечень имущества осужденной. Уточняется, что это имущество, а также изъятые у фигурантки драгоценности по решению суда взысканы в счет возмещения гражданского иска "Алросы". В СК РФ ранее отмечали, что в ходе следствия удалось изъять 480 алмазов общей массой около 2 тысяч карат, а также деньги в разной валюте, ювелирные изделия, ценности, движимое и недвижимое имущество на общую сумму около 600 миллионов рублей. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. "Алроса" занимает около 30% мирового и 90% российского рынка алмазодобычи. По итогам 2024 года объем добычи составил 33 миллиона карат. Запасы компании превышают 1 миллиард карат.

