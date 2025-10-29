https://1prime.ru/20251029/ekspert-864027231.html
Эксперт оценила вероятность снижения цены на золото
Эксперт оценила вероятность снижения цены на золото
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота в мире может сократиться после сильного перегрева актива ещё как минимум на 200-300 долларов за тройскую унцию, при этом коррекция "может носить сложный и медленный характер", рассказала РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.
"Глобально потенциальные уровни поддержки просматриваются на 3770–3780 долларов. Еще ниже - блок 3660–3670 долларов. При этом, с учетом прошедшей сильной волны роста коррекция может носить сложный и медленный характер", - считает Рокотянская.
Так, аналитик не исключает, что могут произойти повторные взлеты цены к 4 000 долларов за унцию и выше.
"Причина коррекции в золоте - сильный перегрев актива. В последнее время мы наблюдали почти вертикальное ускорение цены. Обычно после такого случается не менее жесткий откат", - уточнила Рокотянская.
С начала года стоимость драгметалла выросла более чем на 65% - в конце прошлого года она составляла 2 641 доллар за тройскую унцию. При этом с 20 октября цена на золото уменьшилась примерно на 8%.
