https://1prime.ru/20251029/eksperty-864027416.html

Эксперты назвали наиболее вероятный сценарий использования активов РФ в ЕС

Эксперты назвали наиболее вероятный сценарий использования активов РФ в ЕС - 29.10.2025, ПРАЙМ

Эксперты назвали наиболее вероятный сценарий использования активов РФ в ЕС

Наиболее вероятным сценарием использования замороженных в Евросоюзе российских активов является выпуск обеспеченных ими облигаций, но спроса на эти бумаги у... | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T02:48+0300

2025-10-29T02:48+0300

2025-10-29T02:48+0300

финансы

экономика

россия

рф

украина

бельгия

дмитрий песков

сергей лавров

ес

euroclear

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864027416.jpg?1761695282

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Наиболее вероятным сценарием использования замороженных в Евросоюзе российских активов является выпуск обеспеченных ими облигаций, но спроса на эти бумаги у инвесторов не будет, говорится в докладе "Росконгресса" "Репарационный кредит vs облигации: сценарии использования российских активов для финансирования Украины", с которым ознакомилось РИА Новости. "Общеевропейский беспроцентный заем для Украины - наиболее вероятный сценарий использования российских средств в Европе", - говорится в докладе. Сумма замороженных по всему миру активов РФ, по данным авторов, составляет около 300 миллиардов долларов, в том числе почти 210 миллиардов евро в Европе. Из них около 180-185 миллиардов хранятся в депозитарно-клиринговом центре Euroclear, который базируется в Бельгии. Еще порядка 19 миллиардов евро российских активов хранится во Франции, около 10 миллиардов евро – в Люксембурге, 28 миллиардов – в Японии, около 27 миллиардов в Великобритании, порядка 15 миллиардов - в Канаде, и еще около 6 миллиардов евро – в Швейцарии. В США, по данным экспертов, заморожены российские активы на сумму около 4 миллиардов евро, а в Германии – менее 1 миллиарда евро. Сейчас Euroclear размещает средства в Европейском центральном банке. Вместо этого предлагается инвестировать их в беспроцентные облигации, выпущенные Европейской комиссией под гарантии правительств ЕС. Затем блок использовал бы деньги для выдачи Украине "репарационного кредита". Предполагается, что он будет погашен Украиной только после получения военных репараций от России в рамках мирного соглашения. "В отсутствие альтернатив Брюссель может использовать эту схему как способ избежать прямой конфискации активов. Но поскольку в случае невыплаты по займу предполагается его погашение российскими золотовалютными резервами, фактически в этот инструмент заложена конфискация, против которой пока выступает Бельгия. Получить ее согласие могут позволить обязательства остальных стран блока и самого Евросоюза как эмитента облигаций выплатить этот долг, в случае если придется вернуть деньги России", - говорится в докладе. По оценкам авторов, если Евросоюз решит выдать "репарационный кредит" только за счет активов РФ, хранящихся в Euroclear, в распоряжении блока будет около 185 миллиардов евро. "Но поскольку Евросоюзу, возможно, сначала придется погасить кредит G7 Украине в размере 45 млрд евро, согласованный в прошлом году, фактически сумма составит до 140 млрд евро", – говорится в документе. Бельгия пока выступает против этого плана, требуя юридической обоснованности любых предоставленных гарантий. Еврокомиссия хочет, чтобы риски распределялись среди всех членов блока. Кроме того, ЕС хочет скоординировать использование российских активов с союзниками по "Большой семерке", включая США, где хранится часть средств. "Еврокомиссия предпочла бы, чтобы все 27 государств членов блока и неевропейские страны G7 участвовали в соглашении пропорционально размеру их экономик", - говорится в документе. Но чтобы реализовать это, потребуется политический консенсус. "Ключевой вопрос заключается в том, не является ли вложение средств, принадлежащих РФ, в беспроцентные облигации конфискацией. Брюссель утверждает, что это не конфискация, поскольку Россия по-прежнему будет владеть облигациями равной стоимости, просто не получая процентов. Тем не менее трансформация российских активов без согласия может рассматриваться если не как конфискация, то как квазиконфискация", - отмечают эксперты. Открытым остается вопрос и о покупателях этих бумаг. "Наиболее вероятно, что покупателями выступят ЕЦБ и другие европейские финансовые институты, если будет закреплено обязательство отдельных членов и всего Евросоюза платить по этим бондам, хотя перспектива использовать собственные средства может вызвать сопротивление у стран блока, уже находящихся в долговой ловушке", - говорится в документе. Авторы отмечают, что формально кредитное качество этих бумаг будет выше, чем у некоторых отдельно взятых стран ЕС. "Тем не менее иностранные инвесторы, скорее всего, воздержатся от вложений в облигации, обеспеченные замороженными российскими активами, во избежание потенциальных рисков и ответных мер со стороны Москвы. Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Было принято решение вернуться к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря. Премьер Бельгии Барт де Вевер потребовал гарантий для раздела рисков и предупредил о возможных исках западных компаний. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы ЕС шагом, подрывающим доверие к принципу неприкосновенности собственности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на возможную конфискацию замороженных активов западными странами и оставляет за собой право не возвращать средства, которые западные государства держали в РФ.

рф

украина

бельгия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, украина, бельгия, дмитрий песков, сергей лавров, ес, euroclear, ецб