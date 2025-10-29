https://1prime.ru/20251029/evrosoyuz-864048317.html

На Западе осудили антироссийский план ЕС

На Западе осудили антироссийский план ЕС - 29.10.2025, ПРАЙМ

На Западе осудили антироссийский план ЕС

Экспроприация замороженных российских активов Евросоюзом может подорвать доверие к банковской системе Запада, пишет The European Conservative. | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T20:52+0300

2025-10-29T20:52+0300

2025-10-29T20:52+0300

запад

киев

украина

урсула фон дер ляйен

мария захарова

ес

euroclear

welt am sonntag

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800508_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_572feb95333779a110f3a1e443d625d6.jpg

МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Экспроприация замороженных российских активов Евросоюзом может подорвать доверие к банковской системе Запада, пишет The European Conservative."Когда ЕС заявляет, что может завладеть резервами Центрального банка другой страны, это подрывает глобальное доверие к западной банковской системе", — говорится в материале.Издание считает, что такой шаг способен вызвать значительный отток капитала и побудить другие страны переключиться на юань, золото и развивающиеся клиринговые системы БРИКС. "Для многих это станет доказательством того, что Европа — это не партнер и не противник, который уважает правила, а вор и лицемер, готовый нарушать эти правила, если это в его интересах", — говорится в публикации.После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро размещены в Евросоюзе, преимущественно на счетах Euroclear — одной из ведущих в мире расчетно-клиринговых систем. По информации газеты Welt am Sonntag, ссылающейся на данные Еврокомиссии, с января по июль ЕС перевел Киеву 10,1 миллиарда евро за счет доходов от замороженных российских активов. В сентябре президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине новый заем, используя замороженные средства. При этом она отметила, что Киев должен будет вернуть сумму, только если Россия выплатит "репарации". Однако в самом Евросоюзе по этому вопросу нет единогласия. Москва неоднократно называла заморозку активов воровством, а предложения о репарациях со стороны России представитель МИД Мария Захарова считала оторванными от реальности. В ответ Россия тоже ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них собираются на специальных счетах "C", и их вывод возможен только с разрешения специальной правительственной комиссии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20251029/ukraina-864046500.html

https://1prime.ru/20251029/rossiya-864040543.html

https://1prime.ru/20251028/orban-864011475.html

запад

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, киев, украина, урсула фон дер ляйен, мария захарова, ес, euroclear, welt am sonntag