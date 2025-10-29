Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе осудили антироссийский план ЕС - 29.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251029/evrosoyuz-864048317.html
На Западе осудили антироссийский план ЕС
На Западе осудили антироссийский план ЕС - 29.10.2025, ПРАЙМ
На Западе осудили антироссийский план ЕС
Экспроприация замороженных российских активов Евросоюзом может подорвать доверие к банковской системе Запада, пишет The European Conservative. | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T20:52+0300
2025-10-29T20:52+0300
запад
киев
украина
урсула фон дер ляйен
мария захарова
ес
euroclear
welt am sonntag
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800508_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_572feb95333779a110f3a1e443d625d6.jpg
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Экспроприация замороженных российских активов Евросоюзом может подорвать доверие к банковской системе Запада, пишет The European Conservative."Когда ЕС заявляет, что может завладеть резервами Центрального банка другой страны, это подрывает глобальное доверие к западной банковской системе", — говорится в материале.Издание считает, что такой шаг способен вызвать значительный отток капитала и побудить другие страны переключиться на юань, золото и развивающиеся клиринговые системы БРИКС. "Для многих это станет доказательством того, что Европа — это не партнер и не противник, который уважает правила, а вор и лицемер, готовый нарушать эти правила, если это в его интересах", — говорится в публикации.После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро размещены в Евросоюзе, преимущественно на счетах Euroclear — одной из ведущих в мире расчетно-клиринговых систем. По информации газеты Welt am Sonntag, ссылающейся на данные Еврокомиссии, с января по июль ЕС перевел Киеву 10,1 миллиарда евро за счет доходов от замороженных российских активов. В сентябре президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине новый заем, используя замороженные средства. При этом она отметила, что Киев должен будет вернуть сумму, только если Россия выплатит "репарации". Однако в самом Евросоюзе по этому вопросу нет единогласия. Москва неоднократно называла заморозку активов воровством, а предложения о репарациях со стороны России представитель МИД Мария Захарова считала оторванными от реальности. В ответ Россия тоже ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них собираются на специальных счетах "C", и их вывод возможен только с разрешения специальной правительственной комиссии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
запад
киев
украина
запад, киев, украина, урсула фон дер ляйен, мария захарова, ес, euroclear, welt am sonntag
ЗАПАД, Киев, УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен, Мария Захарова, ЕС, Euroclear, Welt am Sonntag
20:52 29.10.2025
 
На Западе осудили антироссийский план ЕС

TEC: экспроприация активов РФ подорвет доверие к банковской системе Запада

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Omar Havana
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Экспроприация замороженных российских активов Евросоюзом может подорвать доверие к банковской системе Запада, пишет The European Conservative.
"Когда ЕС заявляет, что может завладеть резервами Центрального банка другой страны, это подрывает глобальное доверие к западной банковской системе", — говорится в материале.
Издание считает, что такой шаг способен вызвать значительный отток капитала и побудить другие страны переключиться на юань, золото и развивающиеся клиринговые системы БРИКС.
"Для многих это станет доказательством того, что Европа — это не партнер и не противник, который уважает правила, а вор и лицемер, готовый нарушать эти правила, если это в его интересах", — говорится в публикации.
После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро размещены в Евросоюзе, преимущественно на счетах Euroclear — одной из ведущих в мире расчетно-клиринговых систем. По информации газеты Welt am Sonntag, ссылающейся на данные Еврокомиссии, с января по июль ЕС перевел Киеву 10,1 миллиарда евро за счет доходов от замороженных российских активов.
В сентябре президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине новый заем, используя замороженные средства. При этом она отметила, что Киев должен будет вернуть сумму, только если Россия выплатит "репарации". Однако в самом Евросоюзе по этому вопросу нет единогласия.
Москва неоднократно называла заморозку активов воровством, а предложения о репарациях со стороны России представитель МИД Мария Захарова считала оторванными от реальности. В ответ Россия тоже ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них собираются на специальных счетах "C", и их вывод возможен только с разрешения специальной правительственной комиссии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЗАПАДКиевУКРАИНАУрсула фон дер ЛяйенМария ЗахароваЕСEuroclearWelt am Sonntag
 
 
Заголовок открываемого материала