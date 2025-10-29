На Западе осудили антироссийский план ЕС
TEC: экспроприация активов РФ подорвет доверие к банковской системе Запада
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Экспроприация замороженных российских активов Евросоюзом может подорвать доверие к банковской системе Запада, пишет The European Conservative.
"Когда ЕС заявляет, что может завладеть резервами Центрального банка другой страны, это подрывает глобальное доверие к западной банковской системе", — говорится в материале.
Издание считает, что такой шаг способен вызвать значительный отток капитала и побудить другие страны переключиться на юань, золото и развивающиеся клиринговые системы БРИКС.
"Для многих это станет доказательством того, что Европа — это не партнер и не противник, который уважает правила, а вор и лицемер, готовый нарушать эти правила, если это в его интересах", — говорится в публикации.
После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро размещены в Евросоюзе, преимущественно на счетах Euroclear — одной из ведущих в мире расчетно-клиринговых систем. По информации газеты Welt am Sonntag, ссылающейся на данные Еврокомиссии, с января по июль ЕС перевел Киеву 10,1 миллиарда евро за счет доходов от замороженных российских активов.
В сентябре президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине новый заем, используя замороженные средства. При этом она отметила, что Киев должен будет вернуть сумму, только если Россия выплатит "репарации". Однако в самом Евросоюзе по этому вопросу нет единогласия.
Москва неоднократно называла заморозку активов воровством, а предложения о репарациях со стороны России представитель МИД Мария Захарова считала оторванными от реальности. В ответ Россия тоже ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них собираются на специальных счетах "C", и их вывод возможен только с разрешения специальной правительственной комиссии.
