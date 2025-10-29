Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Окончательно уничтожит". Во Франции запаниковали из-за плана по Украине - 29.10.2025
"Окончательно уничтожит". Во Франции запаниковали из-за плана по Украине
"Окончательно уничтожит". Во Франции запаниковали из-за плана по Украине - 29.10.2025, ПРАЙМ
"Окончательно уничтожит". Во Франции запаниковали из-за плана по Украине
План Еврокомиссии по поддержке Украины окажет негативное влияние на бюджетный суверенитет Франции, заявил лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя... | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T10:56+0300
2025-10-29T10:56+0300
мировая экономика
украина
франция
дмитрий песков
politico
ес
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860536653_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_a80590bb7869cc7356ccbb3b252b6158.jpg
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. План Еврокомиссии по поддержке Украины окажет негативное влияние на бюджетный суверенитет Франции, заявил лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в социальной сети X."Как я и предсказывал еще в 2022 году, конфликт на Украине стал предлогом для необратимой федерализации Европейского союза под эгидой неизбираемой Комиссии, подчиняющейся финансовым лобби. Создание общеевропейского долга для финансовой поддержки Украины окончательно уничтожит наш бюджетный суверенитет", — отметил он.Газета Politico в понедельник сообщила, что Европейская комиссия намерена предложить странам ЕС совместно взять на себя долговые обязательства на десятки миллиардов евро, чтобы поддерживать Киев.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европе предстоит долгое время поддерживать киевский режим.
украина
франция
киев
мировая экономика, украина, франция, дмитрий песков, politico, ес, киев
Мировая экономика, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Дмитрий Песков, Politico, ЕС, Киев
10:56 29.10.2025
 
"Окончательно уничтожит". Во Франции запаниковали из-за плана по Украине

Дюпон-Эньян: план ЕК по финансированию Украины навредит Франции

Эйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. План Еврокомиссии по поддержке Украины окажет негативное влияние на бюджетный суверенитет Франции, заявил лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в социальной сети X.
"Как я и предсказывал еще в 2022 году, конфликт на Украине стал предлогом для необратимой федерализации Европейского союза под эгидой неизбираемой Комиссии, подчиняющейся финансовым лобби. Создание общеевропейского долга для финансовой поддержки Украины окончательно уничтожит наш бюджетный суверенитет", — отметил он.
Газета Politico в понедельник сообщила, что Европейская комиссия намерена предложить странам ЕС совместно взять на себя долговые обязательства на десятки миллиардов евро, чтобы поддерживать Киев.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европе предстоит долгое время поддерживать киевский режим.
Мировая экономикаУКРАИНАФРАНЦИЯДмитрий ПесковPoliticoЕСКиев
 
 
