"Окончательно уничтожит". Во Франции запаниковали из-за плана по Украине
"Окончательно уничтожит". Во Франции запаниковали из-за плана по Украине
2025-10-29T10:56+0300
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. План Еврокомиссии по поддержке Украины окажет негативное влияние на бюджетный суверенитет Франции, заявил лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в социальной сети X."Как я и предсказывал еще в 2022 году, конфликт на Украине стал предлогом для необратимой федерализации Европейского союза под эгидой неизбираемой Комиссии, подчиняющейся финансовым лобби. Создание общеевропейского долга для финансовой поддержки Украины окончательно уничтожит наш бюджетный суверенитет", — отметил он.Газета Politico в понедельник сообщила, что Европейская комиссия намерена предложить странам ЕС совместно взять на себя долговые обязательства на десятки миллиардов евро, чтобы поддерживать Киев.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европе предстоит долгое время поддерживать киевский режим.
