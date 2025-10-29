https://1prime.ru/20251029/fyuchersy-864039813.html

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут - 29.10.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит поднимаются в среду перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T15:59+0300

2025-10-29T15:59+0300

2025-10-29T15:59+0300

экономика

рынок

сша

китай

дональд трамп

си цзиньпин

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит поднимаются в среду перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.47 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,13%, до 47 959 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,35%, до 26 255 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,19%, до 6 939 пунктов. Позднее в среду будут обнародованы итоги октябрьского заседания Федеральной резервной системы США. По данным CME Group, 97,8% аналитиков ждут понижения учетной ставки до 3,75-4%, остальные - ее сохранения на уровне 4-4,25% годовых. Кроме того, рынки ожидают предстоящую встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина 30 октября. Ранее Трамп заявлял, что рассчитывает решить многие проблемы. По словам президента, у него оптимистичный настрой относительно предстоящей встречи. Как заявил Трамп, отношения с Китаем "очень хороши", и встреча будет иметь важное значение для мира.

https://1prime.ru/20251029/zoloto-864033069.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин, nasdaq composite