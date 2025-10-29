Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут - 29.10.2025
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит поднимаются в среду перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.47 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,13%, до 47 959 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,35%, до 26 255 пунктов, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,19%, до 6 939 пунктов. Позднее в среду будут обнародованы итоги октябрьского заседания Федеральной резервной системы США. По данным CME Group, 97,8% аналитиков ждут понижения учетной ставки до 3,75-4%, остальные - ее сохранения на уровне 4-4,25% годовых. Кроме того, рынки ожидают предстоящую встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина 30 октября. Ранее Трамп заявлял, что рассчитывает решить многие проблемы. По словам президента, у него оптимистичный настрой относительно предстоящей встречи. Как заявил Трамп, отношения с Китаем "очень хороши", и встреча будет иметь важное значение для мира.
Экономика, Рынок, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Nasdaq Composite
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит поднимаются в среду перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.47 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,13%, до 47 959 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,35%, до 26 255 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,19%, до 6 939 пунктов.
Позднее в среду будут обнародованы итоги октябрьского заседания Федеральной резервной системы США. По данным CME Group, 97,8% аналитиков ждут понижения учетной ставки до 3,75-4%, остальные - ее сохранения на уровне 4-4,25% годовых.
Кроме того, рынки ожидают предстоящую встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина 30 октября.
Ранее Трамп заявлял, что рассчитывает решить многие проблемы. По словам президента, у него оптимистичный настрой относительно предстоящей встречи. Как заявил Трамп, отношения с Китаем "очень хороши", и встреча будет иметь важное значение для мира.
