https://1prime.ru/20251029/gazprombank-864027558.html

"Газпромбанк Автолизинг" в 2,6 раза увеличил продажи изъятой техники

"Газпромбанк Автолизинг" в 2,6 раза увеличил продажи изъятой техники - 29.10.2025, ПРАЙМ

"Газпромбанк Автолизинг" в 2,6 раза увеличил продажи изъятой техники

Компания "Газпромбанк Автолизинг" за январь-сентябрь в 2,6 раза нарастила повторные продажи в лизинг техники, изъятой у предыдущего клиента в связи с... | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T02:51+0300

2025-10-29T02:51+0300

2025-10-29T02:51+0300

бизнес

россия

банки

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864027558.jpg?1761695465

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Компания "Газпромбанк Автолизинг" за январь-сентябрь в 2,6 раза нарастила повторные продажи в лизинг техники, изъятой у предыдущего клиента в связи с невыполнением условий договора, и такие сделки растут большими темпами на рынке лизинга в целом, сообщил РИА Новости директор департамента продаж компании Николай Фомин. "За первые 9 месяцев текущего года "Газпромбанк Автолизинг" реализовал в 2,6 раза больше (изъятых - ред.) транспортных средств из собственного парка, чем за аналогичный период 2024 года… продажи в целом на рынке автолизинга в сегменте изъятой техники растут очень быстрыми темпами", - сказал топ-менеджер. По его словам, во второй половине 2024 года и в первом полугодии 2025 года главными драйверами роста в данном сегменте выступали повышение ключевой ставки и утильсбора. "В условиях интенсивного роста цен корпоративные клиенты чаще делали выбор в пользу подержанной техники из-за ее более низкой стоимости по сравнению с новой", - уточнил Фомин. Еще одним фактором роста стали усилия лизинговых компаний по реализации автотранспорта из собственных парков, в том числе мероприятия, направленные на создание упаковки и улучшение сервиса. Наиболее значительный прирост количества реализованных предметов лизинга из парка изъятой техники по итогам января-сентября 2025 года был в сегменте автобусов (в 3,6 раза), прицепов (в 3,5 раз) и грузового транспорта (в 2,9 раза). В категории легкого коммерческого транспорта (LCV) продажи в штучном выражении увеличились в 2,5 раза, а в категориях легковых автомобилей и спецтехники - в 1,9 раза.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, банки