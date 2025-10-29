https://1prime.ru/20251029/glava-864027325.html
Глава РФПИ намерен подать в суд на Washington Post
Глава РФПИ намерен подать в суд на Washington Post - 29.10.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ намерен подать в суд на Washington Post
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T02:41+0300
2025-10-29T02:41+0300
2025-10-29T02:41+0300
экономика
рф
кирилл дмитриев
washington post
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864027325.jpg?1761694919
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что намерен подать заявление в суд на американскую газету Washington Post за использование ошибочно приписанных ему цитат.
"Завтра мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления - так и не исправили", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.
Как пояснил глава РФПИ, ранее газета исправила цитаты, которые были ложно ему приписаны, однако корреспондент издания в материале, опубликованном в понедельник, вновь исказила его цитату.
"Пора снова исправить, снова извиниться и наконец-то освоить урок", - добавил он.
Дмитриев 18 октября призвал американскую газету Washington Post извиниться за ошибочно приписанную ему цитату, а также начать внутреннее расследование. В своей статье издание приписало Дмитриеву цитату: "Итог турне (Владимира) Зеленского одним предложением - (президент РФ Владимир) Путин снова всех переиграл", однако это был репост из другого Telegram-канала.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, кирилл дмитриев, washington post, рфпи
Экономика, РФ, Кирилл Дмитриев, Washington Post, РФПИ
Глава РФПИ намерен подать в суд на Washington Post
Глава РФПИ Дмитриев намерен подать в суд на Washington Post
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что намерен подать заявление в суд на американскую газету Washington Post за использование ошибочно приписанных ему цитат.
"Завтра мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления - так и не исправили", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.
Как пояснил глава РФПИ, ранее газета исправила цитаты, которые были ложно ему приписаны, однако корреспондент издания в материале, опубликованном в понедельник, вновь исказила его цитату.
"Пора снова исправить, снова извиниться и наконец-то освоить урок", - добавил он.
Дмитриев 18 октября призвал американскую газету Washington Post извиниться за ошибочно приписанную ему цитату, а также начать внутреннее расследование. В своей статье издание приписало Дмитриеву цитату: "Итог турне (Владимира) Зеленского одним предложением - (президент РФ Владимир) Путин снова всех переиграл", однако это был репост из другого Telegram-канала.