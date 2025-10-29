В Госдуме рассказали о штрафах за курение на общих балконах

https://1prime.ru/20251029/gosduma-864027163.html

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россиянам грозит штраф в размере от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей за курение на общих подъездных балконах в многоквартирных домах, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Действующим законодательством установлено, что курение на общих подъездных балконах запрещено. Однако на практике жильцы про данный запрет не знают, устанавливают на общих балконах пепельницы и курят на постоянной основе, думая, что это "не подъезд", а "улица". Отмечу, что курение на общем балконе в многоквартирных домах является правонарушением и грозит штрафом от 500 до 1,5 тысячи рублей", - сказал Колунов. Парламентарий напомнил, что в настоящее время также запрещено курение в лифтах, на лестницах и в подъездах многоквартирных домов.

