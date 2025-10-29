https://1prime.ru/20251029/grushko-864050458.html

МИД отреагировал на угрозы Бельгии "стереть Москву с карты мира"

МИД отреагировал на угрозы Бельгии "стереть Москву с карты мира" - 29.10.2025, ПРАЙМ

МИД отреагировал на угрозы Бельгии "стереть Москву с карты мира"

Западноевропейские страны "наслаждаются атмосферой военного психоза" и готовятся к военному конфликту с Россией, заявил РБК заместитель министра иностранных дел | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T23:21+0300

2025-10-29T23:21+0300

2025-10-29T23:21+0300

россия

бельгия

москва

александр грушко

https://cdnn.1prime.ru/img/79716/53/797165369_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_20640b499391ca466f855d460e805248.jpg

МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Западноевропейские страны "наслаждаются атмосферой военного психоза" и готовятся к военному конфликту с Россией, заявил РБК заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, комментируя угрозы министра обороны Бельгии Тео Франкена "стереть Москву с карты мира"."Насколько я понимаю, после того как он сделал соответствующее заявление, там пошел вал коррекций в печатном виде. Поэтому вопрос надо к нему обращать, как Бельгия собирается стирать с лица земли Москву, но серьезно это невозможно комментировать", — сказал Грушко.Грушко также отметил, что европейские дипломаты не выражали беспокойства по поводу российских ракет "Буревестник" и "Посейдон", однако поняли сигнал, посланный Россией."По сигналу профессионалы поняли, что у России есть достаточные средства, возможности и политическая воля для того, чтобы надежно обеспечить интересы обороноспособности и безопасности", — ответил замминистра иностранных дел", — ответил Грушко.Ранее российское посольство в Бельгии отреагировало на высказывания министра обороны Франкена, которые тот сделал в интервью газете Morgen, называя их "совершенно ненормальными". Они отметили, что подобные заявления представляют собой угрозу для будущего континента и могут привести к новому военному конфликту.

https://1prime.ru/20251029/rossiya-864049980.html

https://1prime.ru/20251027/mid-863992071.html

бельгия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бельгия, москва, александр грушко