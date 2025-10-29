Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД отреагировал на угрозы Бельгии "стереть Москву с карты мира" - 29.10.2025
МИД отреагировал на угрозы Бельгии "стереть Москву с карты мира"
МИД отреагировал на угрозы Бельгии "стереть Москву с карты мира"
МИД отреагировал на угрозы Бельгии "стереть Москву с карты мира"
Западноевропейские страны "наслаждаются атмосферой военного психоза" и готовятся к военному конфликту с Россией, заявил РБК заместитель министра иностранных дел | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T23:21+0300
2025-10-29T23:21+0300
россия
бельгия
москва
александр грушко
https://cdnn.1prime.ru/img/79716/53/797165369_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_20640b499391ca466f855d460e805248.jpg
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Западноевропейские страны "наслаждаются атмосферой военного психоза" и готовятся к военному конфликту с Россией, заявил РБК заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, комментируя угрозы министра обороны Бельгии Тео Франкена "стереть Москву с карты мира"."Насколько я понимаю, после того как он сделал соответствующее заявление, там пошел вал коррекций в печатном виде. Поэтому вопрос надо к нему обращать, как Бельгия собирается стирать с лица земли Москву, но серьезно это невозможно комментировать", — сказал Грушко.Грушко также отметил, что европейские дипломаты не выражали беспокойства по поводу российских ракет "Буревестник" и "Посейдон", однако поняли сигнал, посланный Россией."По сигналу профессионалы поняли, что у России есть достаточные средства, возможности и политическая воля для того, чтобы надежно обеспечить интересы обороноспособности и безопасности", — ответил замминистра иностранных дел", — ответил Грушко.Ранее российское посольство в Бельгии отреагировало на высказывания министра обороны Франкена, которые тот сделал в интервью газете Morgen, называя их "совершенно ненормальными". Они отметили, что подобные заявления представляют собой угрозу для будущего континента и могут привести к новому военному конфликту.
бельгия
москва
россия, бельгия, москва, александр грушко
РОССИЯ, БЕЛЬГИЯ, МОСКВА, Александр Грушко
23:21 29.10.2025
 
МИД отреагировал на угрозы Бельгии "стереть Москву с карты мира"

Грушко: Западная Европа наслаждается атмосферой военного психоза

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Западноевропейские страны "наслаждаются атмосферой военного психоза" и готовятся к военному конфликту с Россией, заявил РБК заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, комментируя угрозы министра обороны Бельгии Тео Франкена "стереть Москву с карты мира".
"Насколько я понимаю, после того как он сделал соответствующее заявление, там пошел вал коррекций в печатном виде. Поэтому вопрос надо к нему обращать, как Бельгия собирается стирать с лица земли Москву, но серьезно это невозможно комментировать", — сказал Грушко.
РСЗО Град - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
"Она не готова". На Западе сделали дерзкое заявление о России
22:48
Грушко также отметил, что европейские дипломаты не выражали беспокойства по поводу российских ракет "Буревестник" и "Посейдон", однако поняли сигнал, посланный Россией.
"По сигналу профессионалы поняли, что у России есть достаточные средства, возможности и политическая воля для того, чтобы надежно обеспечить интересы обороноспособности и безопасности", — ответил замминистра иностранных дел", — ответил Грушко.
Ранее российское посольство в Бельгии отреагировало на высказывания министра обороны Франкена, которые тот сделал в интервью газете Morgen, называя их "совершенно ненормальными". Они отметили, что подобные заявления представляют собой угрозу для будущего континента и могут привести к новому военному конфликту.
Здание МИД России - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
В МИД России прокомментировали испытания ракеты "Буревестник"
27 октября, 20:08
 
РОССИЯБЕЛЬГИЯМОСКВААлександр Грушко
 
 
