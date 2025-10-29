https://1prime.ru/20251029/grushko-864050458.html
МИД отреагировал на угрозы Бельгии "стереть Москву с карты мира"
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Западноевропейские страны "наслаждаются атмосферой военного психоза" и готовятся к военному конфликту с Россией, заявил РБК заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, комментируя угрозы министра обороны Бельгии Тео Франкена "стереть Москву с карты мира"."Насколько я понимаю, после того как он сделал соответствующее заявление, там пошел вал коррекций в печатном виде. Поэтому вопрос надо к нему обращать, как Бельгия собирается стирать с лица земли Москву, но серьезно это невозможно комментировать", — сказал Грушко.Грушко также отметил, что европейские дипломаты не выражали беспокойства по поводу российских ракет "Буревестник" и "Посейдон", однако поняли сигнал, посланный Россией."По сигналу профессионалы поняли, что у России есть достаточные средства, возможности и политическая воля для того, чтобы надежно обеспечить интересы обороноспособности и безопасности", — ответил замминистра иностранных дел", — ответил Грушко.Ранее российское посольство в Бельгии отреагировало на высказывания министра обороны Франкена, которые тот сделал в интервью газете Morgen, называя их "совершенно ненормальными". Они отметили, что подобные заявления представляют собой угрозу для будущего континента и могут привести к новому военному конфликту.
