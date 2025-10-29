Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В пригороде Иркутска столкнулись восемь машин - 29.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251029/irkutsk-864029935.html
В пригороде Иркутска столкнулись восемь машин
В пригороде Иркутска столкнулись восемь машин - 29.10.2025, ПРАЙМ
В пригороде Иркутска столкнулись восемь машин
Крупное ДТП произошло в пригороде Иркутска, из-за гололеда на дороге в микрорайоне Березовый столкнулись 8 машин, сообщает пресс-служба ГУМВД по Иркутской... | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T05:37+0300
2025-10-29T06:20+0300
бизнес
общество
россия
иркутск
иркутская область
приангарье
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864029935.jpg?1761708023
ИРКУТСК, 29 окт - ПРАЙМ. Крупное ДТП произошло в пригороде Иркутска, из-за гололеда на дороге в микрорайоне Березовый столкнулись 8 машин, сообщает пресс-служба ГУМВД по Иркутской области. На дорогах Приангарья из-за снежного наката в среду утром сложилась чрезвычайно сложная обстановка. "Крупное ДТП зафиксировано в микрорайоне Березовый Иркутского района. По предварительной информации столкнулись не менее восьми машин, пострадавших нет. Движение затруднено", - говорится в сообщении. Отмечается, что из-за гололеда ограничение движения для автобусов и большегрузов введено с 70 по 246 километр автодороги "Братск Усть-Илимск" и с 1275 по 1435 километр федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" в Нижнеудинском районе. По факту ДТП в Березовом прокуратура начала проверку об исполнении законодательства о безопасности дорожного движения.
иркутск
иркутская область
приангарье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , россия, иркутск, иркутская область, приангарье
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Иркутск, Иркутская область, ПРИАНГАРЬЕ
05:37 29.10.2025 (обновлено: 06:20 29.10.2025)
 
В пригороде Иркутска столкнулись восемь машин

В пригороде Иркутска из-за гололеда столкнулись восемь машин

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ИРКУТСК, 29 окт - ПРАЙМ. Крупное ДТП произошло в пригороде Иркутска, из-за гололеда на дороге в микрорайоне Березовый столкнулись 8 машин, сообщает пресс-служба ГУМВД по Иркутской области.
На дорогах Приангарья из-за снежного наката в среду утром сложилась чрезвычайно сложная обстановка.
"Крупное ДТП зафиксировано в микрорайоне Березовый Иркутского района. По предварительной информации столкнулись не менее восьми машин, пострадавших нет. Движение затруднено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за гололеда ограничение движения для автобусов и большегрузов введено с 70 по 246 километр автодороги "Братск Усть-Илимск" и с 1275 по 1435 километр федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" в Нижнеудинском районе.
По факту ДТП в Березовом прокуратура начала проверку об исполнении законодательства о безопасности дорожного движения.
 
БизнесОбществоРОССИЯИркутскИркутская областьПРИАНГАРЬЕ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала