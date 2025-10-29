https://1prime.ru/20251029/irkutsk-864029935.html

В пригороде Иркутска столкнулись восемь машин

В пригороде Иркутска столкнулись восемь машин - 29.10.2025, ПРАЙМ

В пригороде Иркутска столкнулись восемь машин

Крупное ДТП произошло в пригороде Иркутска, из-за гололеда на дороге в микрорайоне Березовый столкнулись 8 машин, сообщает пресс-служба ГУМВД по Иркутской... | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T05:37+0300

2025-10-29T05:37+0300

2025-10-29T06:20+0300

бизнес

общество

россия

иркутск

иркутская область

приангарье

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864029935.jpg?1761708023

ИРКУТСК, 29 окт - ПРАЙМ. Крупное ДТП произошло в пригороде Иркутска, из-за гололеда на дороге в микрорайоне Березовый столкнулись 8 машин, сообщает пресс-служба ГУМВД по Иркутской области. На дорогах Приангарья из-за снежного наката в среду утром сложилась чрезвычайно сложная обстановка. "Крупное ДТП зафиксировано в микрорайоне Березовый Иркутского района. По предварительной информации столкнулись не менее восьми машин, пострадавших нет. Движение затруднено", - говорится в сообщении. Отмечается, что из-за гололеда ограничение движения для автобусов и большегрузов введено с 70 по 246 километр автодороги "Братск Усть-Илимск" и с 1275 по 1435 километр федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" в Нижнеудинском районе. По факту ДТП в Березовом прокуратура начала проверку об исполнении законодательства о безопасности дорожного движения.

иркутск

иркутская область

приангарье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, иркутск, иркутская область, приангарье