https://1prime.ru/20251029/kaliningrad-864034412.html
"Объявление войны". В Финляндии сделали заявление о блокаде Калининграда
"Объявление войны". В Финляндии сделали заявление о блокаде Калининграда - 29.10.2025, ПРАЙМ
"Объявление войны". В Финляндии сделали заявление о блокаде Калининграда
Ограничение транзитных маршрутов в Калининградскую область через Литву будет расценено как акт войны против России, написал в социальной сети X член финской... | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T10:20+0300
2025-10-29T10:20+0300
2025-10-29T10:20+0300
мировая экономика
калининград
литва
гитанас науседа
мид
ес
дмитрий песков
финляндия
https://cdnn.1prime.ru/img/76238/61/762386187_0:88:3247:1914_1920x0_80_0_0_d67e52da60828bf2de32222ad5582db0.jpg
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Ограничение транзитных маршрутов в Калининградскую область через Литву будет расценено как акт войны против России, написал в социальной сети X член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема."Глава МИД Литвы Кястутис призвал закрыть транзит в Калининград. Это очень опасный ход для такой мелкой страны. Если он хочет открыть новый фронт на Прибалтике, то это будет подходящим решением. Сомневаюсь, что ЕС это позволит, поскольку это будет объявлением войны против России", — отметил он.Президент Литвы Гитанас Науседа в воскресенье предложил на длительное время закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзитные пути в Калининград.Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, подчеркнул, что Москва будет обеспечивать стабильную связь с регионом.
https://1prime.ru/20251029/ukraina-864034033.html
калининград
литва
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76238/61/762386187_289:0:2956:2000_1920x0_80_0_0_5618fbbb60120c84402e98d902270ccc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, калининград, литва, гитанас науседа, мид, ес, дмитрий песков, финляндия
Мировая экономика, КАЛИНИНГРАД, ЛИТВА, Гитанас Науседа, МИД, ЕС, Дмитрий Песков, ФИНЛЯНДИЯ
"Объявление войны". В Финляндии сделали заявление о блокаде Калининграда
Мема: ограничение транзита в Калининград Литвой будет объявлением войны