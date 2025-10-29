"Объявление войны". В Финляндии сделали заявление о блокаде Калининграда

https://1prime.ru/20251029/kaliningrad-864034412.html

МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Ограничение транзитных маршрутов в Калининградскую область через Литву будет расценено как акт войны против России, написал в социальной сети X член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема."Глава МИД Литвы Кястутис призвал закрыть транзит в Калининград. Это очень опасный ход для такой мелкой страны. Если он хочет открыть новый фронт на Прибалтике, то это будет подходящим решением. Сомневаюсь, что ЕС это позволит, поскольку это будет объявлением войны против России", — отметил он.Президент Литвы Гитанас Науседа в воскресенье предложил на длительное время закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзитные пути в Калининград.Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, подчеркнул, что Москва будет обеспечивать стабильную связь с регионом.

