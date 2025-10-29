https://1prime.ru/20251029/kongressvumen-864029011.html

Конгрессвумен призвала Трампа начать переговоры с Россией по СНВ-3

29.10.2025

Конгрессвумен призвала Трампа начать переговоры с Россией по СНВ-3

Конгрессвумен призвала Трампа начать переговоры с Россией по СНВ-3

ВАШИНГТОН, 29 окт - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа должна немедленно начать переговоры с Россией о новом соглашении, которое стало бы преемником Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявила американская конгрессвумен-демократ Рашида Тлаиб. "В этот опасный момент нам нужно подтолкнуть администрацию к немедленным переговорам о преемнике СНВ-3", - заявила она на мероприятии, организованном американской Ассоциацией по контролю над вооружениями в связи со ста днями до истечения срока действия договора. По словам Тлаиб, американское общество должно сделать "все, что в его силе с целью предотвратить новую разрушительную гонку ядерных вооружений". Конгрессвумен также выступила в поддержку переговоров Вашингтона с Китаем, направленных на ограничение и сокращение ядерных арсеналов. "Часы тикают", - предупредила Тлаиб и добавила, что ядерной войны никогда не должно произойти. Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассчитывает получить положительный ответ от США на предложение российского президента Владимира Путина продолжать придерживаться количественных показателей по СНВ в течение года после истечения срока действия договора. О продлении ДСНВ речи давно нет, уточнил Лавров. Действие договора о СНВ истекает 5 февраля 2026 года. Ранее Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.

