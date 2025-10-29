Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Обвинение запросило 24 года "крабовому королю" Кану - 29.10.2025
Обвинение запросило 24 года "крабовому королю" Кану
Представитель обвинения запросил совокупно 24 года колонии и штраф 5 миллионов рублей сахалинскому рыбопромышленнику Олегу Кану по делу о создании преступного... | 29.10.2025, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 29 окт - ПРАЙМ. Представитель обвинения запросил совокупно 24 года колонии и штраф 5 миллионов рублей сахалинскому рыбопромышленнику Олегу Кану по делу о создании преступного сообщества, контрабанде живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Фрунзенского районного суда Владивостока.Фрунзенский районный суд Владивостока в среду продолжил разбирательства по второму уголовному делу в отношении "крабового короля" Кана о создании преступного сообщества, контрабанде и уклонении от уплаты налогов, он обвиняется в контрабанде живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей."Определить Кану О.К... (по совокупности - ред.) окончательное наказание в виде 24 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 5 миллионов рублей", - огласил представитель обвинения.Обвинение так же просит лишить Кана права руководить учреждениями, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, а также в рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей сферах сроком на 3 года.Срок наказания исчислять с момента фактического задержания фигуранта, который находится в международном розыске.По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов из России в Японию, Южную Корею, КНР. За это время преступная группа вывезла морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в 9 миллионов 276 тысяч 812 рублей 26 копеек.В апреле прошлого года коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. Защита обжаловала приговор.Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали.Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала версию о его смерти инсценировкой.
Обвинение запросило 24 года "крабовому королю" Кану

ВЛАДИВОСТОК, 29 окт - ПРАЙМ. Представитель обвинения запросил совокупно 24 года колонии и штраф 5 миллионов рублей сахалинскому рыбопромышленнику Олегу Кану по делу о создании преступного сообщества, контрабанде живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Фрунзенского районного суда Владивостока.
Фрунзенский районный суд Владивостока в среду продолжил разбирательства по второму уголовному делу в отношении "крабового короля" Кана о создании преступного сообщества, контрабанде и уклонении от уплаты налогов, он обвиняется в контрабанде живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей.
"Определить Кану О.К... (по совокупности - ред.) окончательное наказание в виде 24 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 5 миллионов рублей", - огласил представитель обвинения.
Обвинение так же просит лишить Кана права руководить учреждениями, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, а также в рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей сферах сроком на 3 года.
Срок наказания исчислять с момента фактического задержания фигуранта, который находится в международном розыске.
По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов из России в Японию, Южную Корею, КНР. За это время преступная группа вывезла морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в 9 миллионов 276 тысяч 812 рублей 26 копеек.
В апреле прошлого года коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. Защита обжаловала приговор.
Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали.
Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала версию о его смерти инсценировкой.
 
