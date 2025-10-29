Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС выявила признаки заключения картеля на АЗС в Крыму - 29.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251029/krym-864047288.html
ФАС выявила признаки заключения картеля на АЗС в Крыму
ФАС выявила признаки заключения картеля на АЗС в Крыму - 29.10.2025, ПРАЙМ
ФАС выявила признаки заключения картеля на АЗС в Крыму
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки заключения картеля между независимыми АЗС в Крыму, возбуждено дело, сообщило ведомство. | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T20:02+0300
2025-10-29T20:02+0300
крым
рф
газпром нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859575644_0:48:2554:1485_1920x0_80_0_0_7085149852a78a923386bb6ed6b2c13c.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки заключения картеля между независимыми АЗС в Крыму, возбуждено дело, сообщило ведомство. "Возбуждено антимонопольное дело в Крыму в отношении независимых участников розничного рынка топлива. В их действиях выявлены признаки заключения картеля", - говорится в сообщении. Кроме того, территориальные органы ФАС выдали предупреждения сетям АЗС в Тверской, Тюменской и Новосибирской областях. ООО "СО "Тверьнефтепродукт" и ООО "Газпромнефть - Региональные продажи" исполнили предупреждения службы. Еще одно предупреждение находится в стадии исполнения.
https://1prime.ru/20251028/shaskolskiy-864017599.html
крым
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859575644_0:0:2554:1916_1920x0_80_0_0_168959185baebb67e08f7baaffbba20a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
крым, рф, газпром нефть
КРЫМ, РФ, Газпром нефть
20:02 29.10.2025
 
ФАС выявила признаки заключения картеля на АЗС в Крыму

ФАС выявила признаки заключения картеля между независимыми АЗС в Крыму

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРабота автозаправки
Работа автозаправки - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Работа автозаправки . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки заключения картеля между независимыми АЗС в Крыму, возбуждено дело, сообщило ведомство.
"Возбуждено антимонопольное дело в Крыму в отношении независимых участников розничного рынка топлива. В их действиях выявлены признаки заключения картеля", - говорится в сообщении.
Кроме того, территориальные органы ФАС выдали предупреждения сетям АЗС в Тверской, Тюменской и Новосибирской областях. ООО "СО "Тверьнефтепродукт" и ООО "Газпромнефть - Региональные продажи" исполнили предупреждения службы. Еще одно предупреждение находится в стадии исполнения.
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
ФАС не выявила необоснованного роста цен на сельхозтехнику
Вчера, 17:23
 
КРЫМРФГазпром нефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала