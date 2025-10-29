https://1prime.ru/20251029/krym-864047288.html

ФАС выявила признаки заключения картеля на АЗС в Крыму

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки заключения картеля между независимыми АЗС в Крыму, возбуждено дело, сообщило ведомство. "Возбуждено антимонопольное дело в Крыму в отношении независимых участников розничного рынка топлива. В их действиях выявлены признаки заключения картеля", - говорится в сообщении. Кроме того, территориальные органы ФАС выдали предупреждения сетям АЗС в Тверской, Тюменской и Новосибирской областях. ООО "СО "Тверьнефтепродукт" и ООО "Газпромнефть - Региональные продажи" исполнили предупреждения службы. Еще одно предупреждение находится в стадии исполнения.

