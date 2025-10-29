https://1prime.ru/20251029/kurs-864047134.html

Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню на 5 копеек

29.10.2025 Рубль по итогам торгов среды снизился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,22 рубля, следует из данных Московской биржи.

рынок

торги

россия

мировая экономика

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,22 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 5 копеек, до 11,22 рубля.

