Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню на 5 копеек
Рубль по итогам торгов среды снизился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,22 рубля, следует из данных Московской биржи. | 29.10.2025
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,22 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 5 копеек, до 11,22 рубля.
