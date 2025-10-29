Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Покупка унаследованной квартиры: как не остаться без жилья и денег - 29.10.2025
Покупка унаследованной квартиры: как не остаться без жилья и денег
МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. На фоне роста мошеннических схем и увеличения числа сделок, совершённых под давлением, крайне важен внимательный подход к проверке недвижимости перед покупкой. Как это сделать, агентству "Прайм" рассказала партнер, руководитель практики частных клиентов юридической компании "Митра" Алина Лактионова.
Общие рекомендации для любой сделки следующие:
Рекомендуется нотариально заверять все сделки купли-продажи. Это создаёт дополнительный уровень юридической защиты и подтверждает законность намерений обеих сторон.
"Чтобы убедиться, что продавец действует осознанно и без принуждения, запросите у него не только стандартные справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, но и свежее медицинское заключение (освидетельствование). Это поможет исключить риск того, что сделка совершена под влиянием сильнодействующих веществ или в невменяемом состоянии", - советует юрист.
Риски при покупке унаследованной квартиры:
Покупка квартиры, полученной по наследству, требует особой бдительности. Вот на что следует обратить внимание:
1. Проверка круга наследников
Ключевой шаг — выяснить полный состав всех потенциальных наследников.
  • "Отказники" и отсутствующие. Если кто-то из наследников отказался от своей доли или вовсе не обращался к нотариусу, важно выяснить причину. Например, человек может находиться в процессе банкротства, и его доля могла бы уйти кредиторам. Рекомендуется запросить ИНН таких лиц и проверить их на наличие судебных дел на сайтах судов.
  • "Забытые" наследники. Недобросовестный продавец мог умышленно не сообщить нотариусу о существовании других наследников. В будущем эти люди могут заявить свои права на недвижимость, что приведёт к судебным разбирательствам.
2. Проверка долгов наследодателя
Вместе с имуществом по наследству переходят и долги умершего.
  • Необходимо проверить по ИНН покойного наличие у него долговых обязательств, исполнительных производств и судебных решений.
  • Если долги существуют, кредиторы могут потребовать их погашения за счёт унаследованного имущества. Существует риск, что приобретенная вами квартира может быть использована для погашения этих долгов.
3. Проверка зарегистрированных лиц
Важно уточнить, кто зарегистрирован в квартире и как давно.
Постоянное проживание в квартире, оплата коммунальных услуг и её содержание могут быть расценены судом как фактическое принятие наследства, даже если человек не подавал заявления нотариусу. Такие жильцы могут впоследствии оспорить сделку.
4. Риск восстановления сроков наследования
Иногда наследники пропускают установленный законом шестимесячный срок для вступления в наследство.
Восстановление этого срока — сложная судебная процедура. Суды идут на это только при наличии очень веских причин (например, тяжёлая болезнь, длительная командировка в изолированном месте). Если наследник просто не общался с умершим, вероятность восстановления срока минимальна, и этот риск можно считать невысоким, заключила Лактионова.
 
Недвижимость Бизнес Финансы наследство
 
 
Заголовок открываемого материала