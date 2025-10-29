https://1prime.ru/20251029/kvartira-863884357.html
Покупка унаследованной квартиры: как не остаться без жилья и денег
Покупка унаследованной квартиры: как не остаться без жилья и денег - 29.10.2025, ПРАЙМ
Покупка унаследованной квартиры: как не остаться без жилья и денег
На фоне роста мошеннических схем и увеличения числа сделок, совершённых под давлением, крайне важен внимательный подход к проверке недвижимости перед покупкой... | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T02:02+0300
2025-10-29T02:02+0300
2025-10-29T02:02+0300
недвижимость
бизнес
финансы
наследство
https://cdnn.1prime.ru/img/83906/54/839065430_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6b3b57f4324e36dc4a771664a87a7219.jpg
МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. На фоне роста мошеннических схем и увеличения числа сделок, совершённых под давлением, крайне важен внимательный подход к проверке недвижимости перед покупкой. Как это сделать, агентству "Прайм" рассказала партнер, руководитель практики частных клиентов юридической компании "Митра" Алина Лактионова.Общие рекомендации для любой сделки следующие:Рекомендуется нотариально заверять все сделки купли-продажи. Это создаёт дополнительный уровень юридической защиты и подтверждает законность намерений обеих сторон."Чтобы убедиться, что продавец действует осознанно и без принуждения, запросите у него не только стандартные справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, но и свежее медицинское заключение (освидетельствование). Это поможет исключить риск того, что сделка совершена под влиянием сильнодействующих веществ или в невменяемом состоянии", - советует юрист.Риски при покупке унаследованной квартиры:Покупка квартиры, полученной по наследству, требует особой бдительности. Вот на что следует обратить внимание:1. Проверка круга наследниковКлючевой шаг — выяснить полный состав всех потенциальных наследников.2. Проверка долгов наследодателяВместе с имуществом по наследству переходят и долги умершего.3. Проверка зарегистрированных лицВажно уточнить, кто зарегистрирован в квартире и как давно.Постоянное проживание в квартире, оплата коммунальных услуг и её содержание могут быть расценены судом как фактическое принятие наследства, даже если человек не подавал заявления нотариусу. Такие жильцы могут впоследствии оспорить сделку.4. Риск восстановления сроков наследованияИногда наследники пропускают установленный законом шестимесячный срок для вступления в наследство.Восстановление этого срока — сложная судебная процедура. Суды идут на это только при наличии очень веских причин (например, тяжёлая болезнь, длительная командировка в изолированном месте). Если наследник просто не общался с умершим, вероятность восстановления срока минимальна, и этот риск можно считать невысоким, заключила Лактионова.
https://1prime.ru/20251016/zhku-863533135.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83906/54/839065430_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e4c712e3878c73c3a7dd1b4b900d9894.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, финансы, наследство
Недвижимость, Бизнес, Финансы, наследство
Покупка унаследованной квартиры: как не остаться без жилья и денег
Юрист Лактионова назвала главные риски при покупке унаследованной квартиры
МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. На фоне роста мошеннических схем и увеличения числа сделок, совершённых под давлением, крайне важен внимательный подход к проверке недвижимости перед покупкой. Как это сделать, агентству "Прайм" рассказала партнер, руководитель практики частных клиентов юридической компании "Митра" Алина Лактионова.
Общие рекомендации для любой сделки следующие:
Рекомендуется нотариально заверять все сделки купли-продажи. Это создаёт дополнительный уровень юридической защиты и подтверждает законность намерений обеих сторон.
"Чтобы убедиться, что продавец действует осознанно и без принуждения, запросите у него не только стандартные справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, но и свежее медицинское заключение (освидетельствование). Это поможет исключить риск того, что сделка совершена под влиянием сильнодействующих веществ или в невменяемом состоянии", - советует юрист.
Риски при покупке унаследованной квартиры:
Покупка квартиры, полученной по наследству, требует особой бдительности. Вот на что следует обратить внимание:
1. Проверка круга наследников
Ключевой шаг — выяснить полный состав всех потенциальных наследников.
- "Отказники" и отсутствующие. Если кто-то из наследников отказался от своей доли или вовсе не обращался к нотариусу, важно выяснить причину. Например, человек может находиться в процессе банкротства, и его доля могла бы уйти кредиторам. Рекомендуется запросить ИНН таких лиц и проверить их на наличие судебных дел на сайтах судов.
- "Забытые" наследники. Недобросовестный продавец мог умышленно не сообщить нотариусу о существовании других наследников. В будущем эти люди могут заявить свои права на недвижимость, что приведёт к судебным разбирательствам.
Собственников квартир предупредили о двойных платежах в квитанциях ЖКУ
2. Проверка долгов наследодателя
Вместе с имуществом по наследству переходят и долги умершего.
- Необходимо проверить по ИНН покойного наличие у него долговых обязательств, исполнительных производств и судебных решений.
- Если долги существуют, кредиторы могут потребовать их погашения за счёт унаследованного имущества. Существует риск, что приобретенная вами квартира может быть использована для погашения этих долгов.
3. Проверка зарегистрированных лиц
Важно уточнить, кто зарегистрирован в квартире и как давно.
Постоянное проживание в квартире, оплата коммунальных услуг и её содержание могут быть расценены судом как фактическое принятие наследства, даже если человек не подавал заявления нотариусу. Такие жильцы могут впоследствии оспорить сделку.
4. Риск восстановления сроков наследования
Иногда наследники пропускают установленный законом шестимесячный срок для вступления в наследство.
Восстановление этого срока — сложная судебная процедура. Суды идут на это только при наличии очень веских причин (например, тяжёлая болезнь, длительная командировка в изолированном месте). Если наследник просто не общался с умершим, вероятность восстановления срока минимальна, и этот риск можно считать невысоким, заключила Лактионова.