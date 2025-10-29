https://1prime.ru/20251029/kvartira-863884357.html

Покупка унаследованной квартиры: как не остаться без жилья и денег

2025-10-29T02:02+0300

2025-10-29T02:02+0300

2025-10-29T02:02+0300

недвижимость

бизнес

финансы

наследство

МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. На фоне роста мошеннических схем и увеличения числа сделок, совершённых под давлением, крайне важен внимательный подход к проверке недвижимости перед покупкой. Как это сделать, агентству "Прайм" рассказала партнер, руководитель практики частных клиентов юридической компании "Митра" Алина Лактионова.Общие рекомендации для любой сделки следующие:Рекомендуется нотариально заверять все сделки купли-продажи. Это создаёт дополнительный уровень юридической защиты и подтверждает законность намерений обеих сторон."Чтобы убедиться, что продавец действует осознанно и без принуждения, запросите у него не только стандартные справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, но и свежее медицинское заключение (освидетельствование). Это поможет исключить риск того, что сделка совершена под влиянием сильнодействующих веществ или в невменяемом состоянии", - советует юрист.Риски при покупке унаследованной квартиры:Покупка квартиры, полученной по наследству, требует особой бдительности. Вот на что следует обратить внимание:1. Проверка круга наследниковКлючевой шаг — выяснить полный состав всех потенциальных наследников.2. Проверка долгов наследодателяВместе с имуществом по наследству переходят и долги умершего.3. Проверка зарегистрированных лицВажно уточнить, кто зарегистрирован в квартире и как давно.Постоянное проживание в квартире, оплата коммунальных услуг и её содержание могут быть расценены судом как фактическое принятие наследства, даже если человек не подавал заявления нотариусу. Такие жильцы могут впоследствии оспорить сделку.4. Риск восстановления сроков наследованияИногда наследники пропускают установленный законом шестимесячный срок для вступления в наследство.Восстановление этого срока — сложная судебная процедура. Суды идут на это только при наличии очень веских причин (например, тяжёлая болезнь, длительная командировка в изолированном месте). Если наследник просто не общался с умершим, вероятность восстановления срока минимальна, и этот риск можно считать невысоким, заключила Лактионова.

