https://1prime.ru/20251029/magate-864049654.html

Ситуация с ЗАЭС остается очень серьезной, заявил Гросси

Ситуация с ЗАЭС остается очень серьезной, заявил Гросси - 29.10.2025, ПРАЙМ

Ситуация с ЗАЭС остается очень серьезной, заявил Гросси

Ситуация с Запорожской АЭС остается очень серьезной, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос РИА Новости. | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T22:34+0300

2025-10-29T22:34+0300

2025-10-29T22:34+0300

рафаэль гросси

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860252688_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_8a92a6304ec56dc144081d28ab511417.jpg

ООН, 29 окт – ПРАЙМ. Ситуация с Запорожской АЭС остается очень серьезной, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос РИА Новости. "Ситуация продолжает быть очень, очень серьезной", - сказал Гросси в ответ на вопрос о том, как он оценивает ситуацию с безопасностью на ЗАЭС.

https://1prime.ru/20251011/iran-863418677.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рафаэль гросси, в мире