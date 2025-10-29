https://1prime.ru/20251029/magate-864049654.html
Ситуация с ЗАЭС остается очень серьезной, заявил Гросси
ООН, 29 окт – ПРАЙМ. Ситуация с Запорожской АЭС остается очень серьезной, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос РИА Новости. "Ситуация продолжает быть очень, очень серьезной", - сказал Гросси в ответ на вопрос о том, как он оценивает ситуацию с безопасностью на ЗАЭС.
