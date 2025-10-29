Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
29.10.2025
Стоимость меди поднимается в среду утром
Стоимость меди поднимается в среду утром - 29.10.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди поднимается в среду утром
Стоимость меди поднимается в среду утром в преддверии публикации итогов октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные... | 29.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается в среду утром в преддверии публикации итогов октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.00 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,22%, до 5,1825 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,09%, до 11 038,5 доллара, алюминия - на 0,5%, до 2 889 долларов, стоимость цинка - на 0,1%, до 3 058 долларов. Мировые инвесторы ожидают проведения октябрьского заседания Федеральной резервной системы США, итоги которого будут обнародованы позднее в среду. Согласно данным CME Group, почти все аналитики ждут понижения учетной ставки до 3,75-4%, остальные немногие - ее сохранения на уровне 4-4,25% годовых. Решения ФРС могут отразиться на курсе доллара, который, в свою очередь, регулирует спрос на медь держателей иностранных валют.
сша
1920
1920
true
Стоимость меди поднимается в среду утром

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается в среду утром в преддверии публикации итогов октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.00 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,22%, до 5,1825 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,09%, до 11 038,5 доллара, алюминия - на 0,5%, до 2 889 долларов, стоимость цинка - на 0,1%, до 3 058 долларов.
Мировые инвесторы ожидают проведения октябрьского заседания Федеральной резервной системы США, итоги которого будут обнародованы позднее в среду. Согласно данным CME Group, почти все аналитики ждут понижения учетной ставки до 3,75-4%, остальные немногие - ее сохранения на уровне 4-4,25% годовых.
Решения ФРС могут отразиться на курсе доллара, который, в свою очередь, регулирует спрос на медь держателей иностранных валют.
