Действие индикаторов риска нарушения трудовых прав могут продлить

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Минтруд России предложил продлить действие индикаторов риска для обнаружения нарушений трудовых прав до конца 2026 года, сообщили в пресс-службе министерства. Соответствующий проект изменений приказа Минтруда опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Минтруд России предлагает продлить действие приказа № 838н, утверждающего действие девяти индикаторов риска возможных нарушений трудовых прав работников в компаниях, до 31 декабря 2026 года", - говорится в сообщении. По данным замглавы Минтруда России Дмитрия Платыгина, индикаторы риска позволяют защищать и восстанавливать права работников и добросовестную конкуренцию за труд. С начала 2025 года благодаря срабатыванию таких индикаторов удалось восстановить трудовые права почти 11 тысяч человек. "Действующие индикаторы риска реагируют на возможные нарушения трудовых прав как тех, кто работает по трудовым договорам, так и самозанятых. Например, индикатор риска сработает, если организация взаимодействует с более чем 35 самозанятыми, для которых она является основным (более 90% дохода) и долгосрочным (от 3 месяцев) источником доходов свыше 35 тысяч рублей в месяц", - объяснили в сообщении.

