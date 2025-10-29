Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Действие индикаторов риска нарушения трудовых прав могут продлить - 29.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251029/mintrud-864039992.html
Действие индикаторов риска нарушения трудовых прав могут продлить
Действие индикаторов риска нарушения трудовых прав могут продлить - 29.10.2025, ПРАЙМ
Действие индикаторов риска нарушения трудовых прав могут продлить
Минтруд России предложил продлить действие индикаторов риска для обнаружения нарушений трудовых прав до конца 2026 года, сообщили в пресс-службе министерства. | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T16:15+0300
2025-10-29T16:15+0300
общество
россия
минтруд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566922_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_b869d9a50237aef8c527b6428a6bf529.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Минтруд России предложил продлить действие индикаторов риска для обнаружения нарушений трудовых прав до конца 2026 года, сообщили в пресс-службе министерства. Соответствующий проект изменений приказа Минтруда опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Минтруд России предлагает продлить действие приказа № 838н, утверждающего действие девяти индикаторов риска возможных нарушений трудовых прав работников в компаниях, до 31 декабря 2026 года", - говорится в сообщении. По данным замглавы Минтруда России Дмитрия Платыгина, индикаторы риска позволяют защищать и восстанавливать права работников и добросовестную конкуренцию за труд. С начала 2025 года благодаря срабатыванию таких индикаторов удалось восстановить трудовые права почти 11 тысяч человек. "Действующие индикаторы риска реагируют на возможные нарушения трудовых прав как тех, кто работает по трудовым договорам, так и самозанятых. Например, индикатор риска сработает, если организация взаимодействует с более чем 35 самозанятыми, для которых она является основным (более 90% дохода) и долгосрочным (от 3 месяцев) источником доходов свыше 35 тысяч рублей в месяц", - объяснили в сообщении.
https://1prime.ru/20251016/sotsfond-863582463.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566922_168:0:2833:1999_1920x0_80_0_0_aec29fea4fc47b1c414678fffe9baffd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, минтруд
Общество , РОССИЯ, Минтруд
16:15 29.10.2025
 
Действие индикаторов риска нарушения трудовых прав могут продлить

Минтруд предложил продлить действие индикаторов риска нарушения трудовых прав

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Здание министерства финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Минтруд России предложил продлить действие индикаторов риска для обнаружения нарушений трудовых прав до конца 2026 года, сообщили в пресс-службе министерства.
Соответствующий проект изменений приказа Минтруда опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"Минтруд России предлагает продлить действие приказа № 838н, утверждающего действие девяти индикаторов риска возможных нарушений трудовых прав работников в компаниях, до 31 декабря 2026 года", - говорится в сообщении.
По данным замглавы Минтруда России Дмитрия Платыгина, индикаторы риска позволяют защищать и восстанавливать права работников и добросовестную конкуренцию за труд. С начала 2025 года благодаря срабатыванию таких индикаторов удалось восстановить трудовые права почти 11 тысяч человек.
"Действующие индикаторы риска реагируют на возможные нарушения трудовых прав как тех, кто работает по трудовым договорам, так и самозанятых. Например, индикатор риска сработает, если организация взаимодействует с более чем 35 самозанятыми, для которых она является основным (более 90% дохода) и долгосрочным (от 3 месяцев) источником доходов свыше 35 тысяч рублей в месяц", - объяснили в сообщении.
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
На электронную трудовую книжку перешли 24 миллиона россиян
16 октября, 10:46
 
ОбществоРОССИЯМинтруд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала