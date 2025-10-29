https://1prime.ru/20251029/mintrud-864039992.html
Действие индикаторов риска нарушения трудовых прав могут продлить
Действие индикаторов риска нарушения трудовых прав могут продлить - 29.10.2025, ПРАЙМ
Действие индикаторов риска нарушения трудовых прав могут продлить
Минтруд России предложил продлить действие индикаторов риска для обнаружения нарушений трудовых прав до конца 2026 года, сообщили в пресс-службе министерства. | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T16:15+0300
2025-10-29T16:15+0300
2025-10-29T16:15+0300
общество
россия
минтруд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566922_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_b869d9a50237aef8c527b6428a6bf529.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Минтруд России предложил продлить действие индикаторов риска для обнаружения нарушений трудовых прав до конца 2026 года, сообщили в пресс-службе министерства. Соответствующий проект изменений приказа Минтруда опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Минтруд России предлагает продлить действие приказа № 838н, утверждающего действие девяти индикаторов риска возможных нарушений трудовых прав работников в компаниях, до 31 декабря 2026 года", - говорится в сообщении. По данным замглавы Минтруда России Дмитрия Платыгина, индикаторы риска позволяют защищать и восстанавливать права работников и добросовестную конкуренцию за труд. С начала 2025 года благодаря срабатыванию таких индикаторов удалось восстановить трудовые права почти 11 тысяч человек. "Действующие индикаторы риска реагируют на возможные нарушения трудовых прав как тех, кто работает по трудовым договорам, так и самозанятых. Например, индикатор риска сработает, если организация взаимодействует с более чем 35 самозанятыми, для которых она является основным (более 90% дохода) и долгосрочным (от 3 месяцев) источником доходов свыше 35 тысяч рублей в месяц", - объяснили в сообщении.
https://1prime.ru/20251016/sotsfond-863582463.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566922_168:0:2833:1999_1920x0_80_0_0_aec29fea4fc47b1c414678fffe9baffd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, минтруд
Общество , РОССИЯ, Минтруд
Действие индикаторов риска нарушения трудовых прав могут продлить
Минтруд предложил продлить действие индикаторов риска нарушения трудовых прав
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Минтруд России предложил продлить действие индикаторов риска для обнаружения нарушений трудовых прав до конца 2026 года, сообщили в пресс-службе министерства.
Соответствующий проект изменений приказа Минтруда
опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"Минтруд России предлагает продлить действие приказа № 838н, утверждающего действие девяти индикаторов риска возможных нарушений трудовых прав работников в компаниях, до 31 декабря 2026 года", - говорится в сообщении.
По данным замглавы Минтруда России Дмитрия Платыгина, индикаторы риска позволяют защищать и восстанавливать права работников и добросовестную конкуренцию за труд. С начала 2025 года благодаря срабатыванию таких индикаторов удалось восстановить трудовые права почти 11 тысяч человек.
"Действующие индикаторы риска реагируют на возможные нарушения трудовых прав как тех, кто работает по трудовым договорам, так и самозанятых. Например, индикатор риска сработает, если организация взаимодействует с более чем 35 самозанятыми, для которых она является основным (более 90% дохода) и долгосрочным (от 3 месяцев) источником доходов свыше 35 тысяч рублей в месяц", - объяснили в сообщении.
На электронную трудовую книжку перешли 24 миллиона россиян