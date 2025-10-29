https://1prime.ru/20251029/mironov-864026841.html

Миронов предложил ввести кредитные каникулы для молодых семей с детьми

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести кредитные каникулы без начисления процентов для молодых семей с детьми в возрасте до трёх лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается рассмотреть возможность введения механизма целевых кредитных каникул без начисления процентов для молодых семей, имеющих детей в возрасте до трёх лет", - сообщается в документе. В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что ключевое условие – снижение среднедушевого дохода семьи более чем на 30% по сравнению с уровнем, предшествовавшим рождению ребёнка. "Принятие законопроекта позволит снизить финансовую нагрузку на семьи в период максимальных расходов и минимальных доходов – в то время, когда работает только отец, а мама находится в декретном отпуске и занимается уходом за маленькими детьми", – добавил лидер партии. По его словам, социологические исследования показывают, что одной из ключевых причин откладывания или отказа от рождения ребёнка является страх россиян перед финансовыми трудностями. "Чтобы поддержать наших граждан, "Справедливая Россия" предлагает ввести целевые кредитные каникулы без начисления процентов", – заключил Миронов.

