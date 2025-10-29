Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миронов предложил ввести кредитные каникулы для молодых семей с детьми - 29.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251029/mironov-864026841.html
Миронов предложил ввести кредитные каникулы для молодых семей с детьми
Миронов предложил ввести кредитные каникулы для молодых семей с детьми - 29.10.2025, ПРАЙМ
Миронов предложил ввести кредитные каникулы для молодых семей с детьми
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести... | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T01:20+0300
2025-10-29T01:20+0300
финансы
банки
россия
сергей миронов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864026841.jpg?1761690045
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести кредитные каникулы без начисления процентов для молодых семей с детьми в возрасте до трёх лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается рассмотреть возможность введения механизма целевых кредитных каникул без начисления процентов для молодых семей, имеющих детей в возрасте до трёх лет", - сообщается в документе. В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что ключевое условие – снижение среднедушевого дохода семьи более чем на 30% по сравнению с уровнем, предшествовавшим рождению ребёнка. "Принятие законопроекта позволит снизить финансовую нагрузку на семьи в период максимальных расходов и минимальных доходов – в то время, когда работает только отец, а мама находится в декретном отпуске и занимается уходом за маленькими детьми", – добавил лидер партии. По его словам, социологические исследования показывают, что одной из ключевых причин откладывания или отказа от рождения ребёнка является страх россиян перед финансовыми трудностями. "Чтобы поддержать наших граждан, "Справедливая Россия" предлагает ввести целевые кредитные каникулы без начисления процентов", – заключил Миронов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, сергей миронов
Финансы, Банки, РОССИЯ, Сергей Миронов
01:20 29.10.2025
 
Миронов предложил ввести кредитные каникулы для молодых семей с детьми

Миронов предложил ввести кредитные каникулы для молодых семей с детьми до трех лет

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести кредитные каникулы без начисления процентов для молодых семей с детьми в возрасте до трёх лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается рассмотреть возможность введения механизма целевых кредитных каникул без начисления процентов для молодых семей, имеющих детей в возрасте до трёх лет", - сообщается в документе.
В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что ключевое условие – снижение среднедушевого дохода семьи более чем на 30% по сравнению с уровнем, предшествовавшим рождению ребёнка.
"Принятие законопроекта позволит снизить финансовую нагрузку на семьи в период максимальных расходов и минимальных доходов – в то время, когда работает только отец, а мама находится в декретном отпуске и занимается уходом за маленькими детьми", – добавил лидер партии.
По его словам, социологические исследования показывают, что одной из ключевых причин откладывания или отказа от рождения ребёнка является страх россиян перед финансовыми трудностями.
"Чтобы поддержать наших граждан, "Справедливая Россия" предлагает ввести целевые кредитные каникулы без начисления процентов", – заключил Миронов.
 
ФинансыБанкиРОССИЯСергей Миронов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала