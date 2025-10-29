https://1prime.ru/20251029/moldaviya-864049795.html

В Молдавии заявили об энергетической уязвимости страны

В Молдавии заявили об энергетической уязвимости страны - 29.10.2025, ПРАЙМ

В Молдавии заявили об энергетической уязвимости страны

Энергетическая система Молдавии остается уязвимой и на 80% зависит от внешних ресурсов, что мешает развитию экономики, заявил депутат парламента от... | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T22:35+0300

2025-10-29T22:35+0300

2025-10-29T22:35+0300

финансы

молдавия

европа

москва

майя санду

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/83673/86/836738624_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4e4ee43ca73205a157a5b8dcc80c5c02.jpg

КИШИНЕВ, 29 окт - ПРАЙМ. Энергетическая система Молдавии остается уязвимой и на 80% зависит от внешних ресурсов, что мешает развитию экономики, заявил депутат парламента от оппозиционной Соцпартии Петр Бурдужа. "Фракция социалистов сосредоточится на секторе реальной экономики через несколько ключевых приоритетов. Первый - это стабильность энергетического сектора. Сегодня Молдова остается энергетически уязвимой и зависимой на 70-80%. Необходима долгосрочная стабильность и конкурентные цены как для бизнеса, так и для простых граждан", - заявил Бурдужа на брифинге. Вторым приоритетом депутат назвал индустриализацию страны, подчеркнув, что в программе нынешнего правительства нет конкретных мер по возрождению промышленности. Депутат также обратил внимание, что в Молдавии нет ни одного коммерческого банка с преимущественно молдавским капиталом, и призвал к пересмотру банковской и финансовой политики, а также к укреплению национального контроля над финансовыми инструментами и заемными средствами государства. "Мы не видим в этой программе (программы правления кандидата в премьеры Александра Мунтяну - ред.) ответов на реальные экономические проблемы. Поэтому будем предлагать собственные практические инициативы для промышленности, инвестиций и сельского хозяйства", - пояснил Бурдужа. По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.

https://1prime.ru/20251012/politolog-863430798.html

молдавия

европа

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, молдавия, европа, москва, майя санду, в мире