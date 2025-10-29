https://1prime.ru/20251029/moreprodukty-864037840.html
Цены на качественные морепродукты должны быть доступными, заявил Путин
Цены на качественные морепродукты должны быть доступными, заявил Путин - 29.10.2025, ПРАЙМ
Цены на качественные морепродукты должны быть доступными, заявил Путин
У жителей всех регионов России должна быть возможность купить качественные морепродукты и рыбу по доступным ценам, сообщил президент России Владимир Путин. | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T13:52+0300
2025-10-29T13:52+0300
2025-10-29T13:52+0300
экономика
бизнес
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0e/852810832_0:86:3335:1962_1920x0_80_0_0_4fa7191213233d7763cf7aaa60feb7d9.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. У жителей всех регионов России должна быть возможность купить качественные морепродукты и рыбу по доступным ценам, сообщил президент России Владимир Путин. "А жители всех регионов России (чтобы) могли купить эти качественные товары (морепродукты и рыбу - ред.) по доступной, как я уже сказал, цене", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
https://1prime.ru/20251024/ryba-863886570.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0e/852810832_303:0:3032:2047_1920x0_80_0_0_aea64768a57943fd5bb031ec7cc2b23f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, владимир путин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
Цены на качественные морепродукты должны быть доступными, заявил Путин
Путин призвал дать россиянам возможность покупать морепродукты по доступной цене