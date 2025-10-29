Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на качественные морепродукты должны быть доступными, заявил Путин - 29.10.2025
Цены на качественные морепродукты должны быть доступными, заявил Путин
Цены на качественные морепродукты должны быть доступными, заявил Путин - 29.10.2025, ПРАЙМ
Цены на качественные морепродукты должны быть доступными, заявил Путин
У жителей всех регионов России должна быть возможность купить качественные морепродукты и рыбу по доступным ценам, сообщил президент России Владимир Путин. | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T13:52+0300
2025-10-29T13:52+0300
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. У жителей всех регионов России должна быть возможность купить качественные морепродукты и рыбу по доступным ценам, сообщил президент России Владимир Путин. "А жители всех регионов России (чтобы) могли купить эти качественные товары (морепродукты и рыбу - ред.) по доступной, как я уже сказал, цене", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
13:52 29.10.2025
 
Цены на качественные морепродукты должны быть доступными, заявил Путин

© РИА Новости . Станислав Красильников
Рыбный рынок
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. У жителей всех регионов России должна быть возможность купить качественные морепродукты и рыбу по доступным ценам, сообщил президент России Владимир Путин.
"А жители всех регионов России (чтобы) могли купить эти качественные товары (морепродукты и рыбу - ред.) по доступной, как я уже сказал, цене", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Заголовок открываемого материала