https://1prime.ru/20251029/moreprodukty-864037840.html

Цены на качественные морепродукты должны быть доступными, заявил Путин

Цены на качественные морепродукты должны быть доступными, заявил Путин - 29.10.2025, ПРАЙМ

Цены на качественные морепродукты должны быть доступными, заявил Путин

У жителей всех регионов России должна быть возможность купить качественные морепродукты и рыбу по доступным ценам, сообщил президент России Владимир Путин. | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T13:52+0300

2025-10-29T13:52+0300

2025-10-29T13:52+0300

экономика

бизнес

россия

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0e/852810832_0:86:3335:1962_1920x0_80_0_0_4fa7191213233d7763cf7aaa60feb7d9.jpg

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. У жителей всех регионов России должна быть возможность купить качественные морепродукты и рыбу по доступным ценам, сообщил президент России Владимир Путин. "А жители всех регионов России (чтобы) могли купить эти качественные товары (морепродукты и рыбу - ред.) по доступной, как я уже сказал, цене", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

https://1prime.ru/20251024/ryba-863886570.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, владимир путин