Число атак с фейковых аккаунтов известных лиц выросло в октябре

Число атак с фейковых аккаунтов известных лиц выросло в октябре - 29.10.2025, ПРАЙМ

Число атак с фейковых аккаунтов известных лиц выросло в октябре

Число мошеннических атак с использованием фейковых аккаунтов известных лиц с начала октября увеличилось в 10 раз, рассказал журналистам зампред правления... | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T16:33+0300

2025-10-29T16:33+0300

2025-10-29T16:33+0300

мошенничество

финансы

банки

сбербанк

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Число мошеннических атак с использованием фейковых аккаунтов известных лиц с начала октября увеличилось в 10 раз, рассказал журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "С начала октября зафиксирован десятикратный рост попыток мошенничества в мессенджерах с помощью фейковых аккаунтов известных персон. Мошенники создают поддельные страницы государственных деятелей, генеральных директоров и топ-менеджеров компаний и других известных личностей", - сказал он на форуме "Диалог о фейках 3.0" . Кузнецов отметил, что самой популярной схемой является "фейк босс", когда псевдоруководитель направляет сообщение о скором звонке от "куратора" - якобы сотрудника правоохранительных органов и силовых структур. "Как правило, в сообщении запугивают серьезной проверкой или расследованием, мошенники могут направлять в подтверждение поддельные документы. Затем "куратор" выманивает персональную и деловую конфиденциальную информацию и предлагает "защитить" свои сбережения - перевести их на "безопасный счёт" или передать курьеру-дропу", - подчеркнул он. При этом, топ-менеджер отметил, что если ранее целью схем "фейк босс" в первую очередь были сотрудники финансовых отделов, бухгалтера, чтобы выманить средства компании, то теперь такие сообщения мошенники рассылают широкой аудитории, апеллируя статусом и авторитетом известных личностей. "Поддельные аккаунты нередко обладают характерными признаками, которые сложно скрыть: важно обращать внимание на дату создания аккаунта и сроки последнего обновления имени пользователя. Это позволит вовремя выявить потенциально опасный профиль и избежать рисков стать жертвой мошеннических схем. Для вашей же безопасности рекомендуем незамедлительно сообщать о подозрительных аккаунтах в службу поддержки мессенджера, чтобы предотвратить дальнейшую активность преступников", - подчеркнул Кузнецов.

