Осужденные за хищение еще не компенсировали ущерб "Алросе"

Осужденные за хищение еще не компенсировали ущерб "Алросе"

2025-10-29T04:03+0300

2025-10-29T04:03+0300

2025-10-29T04:45+0300

россия

экономика

финансы

рф

грузия

якутия

алроса

ск рф

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Участники хищения 1027 алмазов на 713 миллионов рублей, осужденные в Москве четыре года назад, еще не компенсировали ущерб алмазодобывающей компании "Алроса", следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что столичный суд в июне 2021 года отправил бывшую сотрудницу "Алросы" и четырех ее соучастников, включая гражданина Грузии, в колонию общего режима на срок от 4 до 9 лет. Установлено, что участники группы в 2016-2019 годах похитили с территории "Алросы" 1027 алмазов высокого качества путем их подмены на техническое сырье. Суд удовлетворил иск о возмещении компании ущерба на более чем 713 миллионов рублей. "По состоянию на 30.06.2025 года решение суда не исполнено", - говорится в материалах. В СК РФ ранее отмечали, что в ходе следствия удалось изъять 480 алмазов общей массой около 2000 карат, а также деньги в разной валюте, ювелирные изделия, ценности, движимое и недвижимое имущество на общую сумму около 600 миллионов рублей. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. "Алроса" занимает около 30% мирового и 90% российского рынка алмазодобычи. По итогам 2024 года объем добычи составил 33 миллиона карат. Запасы компании превышают 1 миллиард карат.

2025

