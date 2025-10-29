https://1prime.ru/20251029/nabiullina-864035903.html
Набиуллина рассказала, сколько россиян оформили самозапрет на кредиты
Набиуллина рассказала, сколько россиян оформили самозапрет на кредиты - 29.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала, сколько россиян оформили самозапрет на кредиты
Почти 17 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты, механизм оказался очень востребованным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании... | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T11:50+0300
2025-10-29T11:50+0300
2025-10-29T11:50+0300
экономика
банки
финансы
эльвира набиуллина
банк россия
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Почти 17 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты, механизм оказался очень востребованным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации. "С марта работает механизм самозапретов на кредиты, мы тоже с вами обсуждали. Надо сказать, что механизм оказался очень востребованным. Этой опцией воспользовались уже почти 17 миллионов человек", - сказала она. По словам главы регулятора, самозапрет – это хорошая страховка. "Но для этого все равно человеку нужно, пусть минимальные, но действия совершить", - уточнила Набиуллина. Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.
https://1prime.ru/20251022/siluanov-863802020.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_77508d289cb76a0e1ca07a6d73bc0341.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, эльвира набиуллина, банк россия, совет федерации
Экономика, Банки, Финансы, Эльвира Набиуллина, банк Россия, Совет Федерации
Набиуллина рассказала, сколько россиян оформили самозапрет на кредиты
Набиуллина: почти 17 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты