ЦБ не планирует повышать цель по инфляции
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Банк России не планирует повышать цель по инфляции в 4%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации. "Могу сказать, что этот таргет был действительно установлен достаточно давно. Но по этому таргету, если сравнивать страны мира, мы страна с одним из наиболее высоких таргетов. Большинство стран, в том числе стран с развивающейся экономикой, даже если начинали с установления таргета на уровне около 4%, там редкие случаи были, больше снижали этот таргет. Речь скорее идет о снижении таргета, нежели о его повышении", - сказала она.
