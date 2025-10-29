https://1prime.ru/20251029/nabiullina-864036241.html

ЦБ не планирует повышать цель по инфляции

ЦБ не планирует повышать цель по инфляции - 29.10.2025, ПРАЙМ

ЦБ не планирует повышать цель по инфляции

Банк России не планирует повышать цель по инфляции в 4%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации. | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T12:03+0300

2025-10-29T12:03+0300

2025-10-29T12:03+0300

экономика

банки

финансы

эльвира набиуллина

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Банк России не планирует повышать цель по инфляции в 4%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации. "Могу сказать, что этот таргет был действительно установлен достаточно давно. Но по этому таргету, если сравнивать страны мира, мы страна с одним из наиболее высоких таргетов. Большинство стран, в том числе стран с развивающейся экономикой, даже если начинали с установления таргета на уровне около 4%, там редкие случаи были, больше снижали этот таргет. Речь скорее идет о снижении таргета, нежели о его повышении", - сказала она.

https://1prime.ru/20251029/tsb-864035732.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, эльвира набиуллина, совет федерации