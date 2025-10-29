https://1prime.ru/20251029/nakhodka-864043932.html

"Обнаружили в мешках". СМИ сообщили о пугающей находке

2025-10-29T17:42+0300

общество

МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. В Гвадалахаре, административном центре мексиканского штата Халиско, было обнаружено скрытое захоронение, содержащее 48 мешков с фрагментами человеческих тел, передает телеканал CBS News."По данным прокуратуры, мешки с останками поисковая группа обнаружила четыре недели назад на пустыре в Сапопане, обширном отдаленном муниципалитете в столичном регионе Гвадалахары. Чиновники заявили, что все еще пытаются установить точное число жертв, чьи останки оказались в мешках", — говорится в публикации.Из-за большого масштаба захоронения для раскопок потребовалось использование тяжелой техники. Процесс поисковых работ проводился совместно с ассоциацией "Геррерос Бускадорес" и Национальной комиссией по поиску пропавших без вести. Найденные мешки были отправлены на дальнейший анализ, отмечает телеканал со ссылкой на местных чиновников.Эксперты связывают захоронение с активностью "Картеля нового поколения Халиско", который США признали террористической организацией.

