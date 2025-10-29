Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Обнаружили в мешках". СМИ сообщили о пугающей находке - 29.10.2025
"Обнаружили в мешках". СМИ сообщили о пугающей находке
"Обнаружили в мешках". СМИ сообщили о пугающей находке - 29.10.2025, ПРАЙМ
"Обнаружили в мешках". СМИ сообщили о пугающей находке
В Гвадалахаре, административном центре мексиканского штата Халиско, было обнаружено скрытое захоронение, содержащее 48 мешков с фрагментами человеческих тел,... | 29.10.2025, ПРАЙМ
общество
мировая экономика
сша
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. В Гвадалахаре, административном центре мексиканского штата Халиско, было обнаружено скрытое захоронение, содержащее 48 мешков с фрагментами человеческих тел, передает телеканал CBS News."По данным прокуратуры, мешки с останками поисковая группа обнаружила четыре недели назад на пустыре в Сапопане, обширном отдаленном муниципалитете в столичном регионе Гвадалахары. Чиновники заявили, что все еще пытаются установить точное число жертв, чьи останки оказались в мешках", — говорится в публикации.Из-за большого масштаба захоронения для раскопок потребовалось использование тяжелой техники. Процесс поисковых работ проводился совместно с ассоциацией "Геррерос Бускадорес" и Национальной комиссией по поиску пропавших без вести. Найденные мешки были отправлены на дальнейший анализ, отмечает телеканал со ссылкой на местных чиновников.Эксперты связывают захоронение с активностью "Картеля нового поколения Халиско", который США признали террористической организацией.
сша
Новости
ru-RU
общество , мировая экономика, сша
Общество , Мировая экономика, США
17:42 29.10.2025
 
"Обнаружили в мешках". СМИ сообщили о пугающей находке

CBS: в Мексике обнаружили 48 мешков с человеческими останками

© РИА Новости . Иван Пьерре Агирре | Перейти в медиабанкМашина пограничного патруля США едет вдоль конструкций недостроенной стены на границе между США и Мексикой
Машина пограничного патруля США едет вдоль конструкций недостроенной стены на границе между США и Мексикой - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Машина пограничного патруля США едет вдоль конструкций недостроенной стены на границе между США и Мексикой . Архивное фото
© РИА Новости . Иван Пьерре Агирре
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. В Гвадалахаре, административном центре мексиканского штата Халиско, было обнаружено скрытое захоронение, содержащее 48 мешков с фрагментами человеческих тел, передает телеканал CBS News.
"По данным прокуратуры, мешки с останками поисковая группа обнаружила четыре недели назад на пустыре в Сапопане, обширном отдаленном муниципалитете в столичном регионе Гвадалахары. Чиновники заявили, что все еще пытаются установить точное число жертв, чьи останки оказались в мешках", — говорится в публикации.
Из-за большого масштаба захоронения для раскопок потребовалось использование тяжелой техники. Процесс поисковых работ проводился совместно с ассоциацией "Геррерос Бускадорес" и Национальной комиссией по поиску пропавших без вести. Найденные мешки были отправлены на дальнейший анализ, отмечает телеканал со ссылкой на местных чиновников.
Эксперты связывают захоронение с активностью "Картеля нового поколения Халиско", который США признали террористической организацией.
ОбществоМировая экономикаСША
 
 
