На маркетплейсах выявили 25 миллионов нарушений по части маркировки - 29.10.2025, ПРАЙМ
На маркетплейсах выявили 25 миллионов нарушений по части маркировки
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Около 25 миллионов нарушений по части маркировки обнаружено при продаже одежды и текстиля на маркетплейсах за девять месяцев 2025 года, сообщили РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы "Честный знак". "За 9 месяцев 2025 года система маркировки "Честный знак" зафиксировала порядка 25 миллионов нарушений при продаже товаров легкой промышленности на онлайн-площадках", - сказали в ЦРПТ. На втором месте - молочная продукция, где было обнаружено 12,4 миллиона нарушений, а на третьем месте - обувь с 7 миллионами нарушений. Еще 6,2 миллиона нарушений было обнаружено в категории "бутилированная вода", а в категории "парфюмерия" - почти 700 тысяч нарушений. "Это наиболее чувствительные сегменты - товары, которые люди используют ежедневно", - отметили в ЦРПТ. При этом общий показатель нарушений по части маркировки, зарегистрированных за первые девять месяцев 2025 года, на 30% ниже, чем годом ранее. "За 2024–2025 годы маркетплейсам передано около 4 тысяч обращений покупателей. В 70% случаев площадки урегулировали вопросы с продавцами, в остальных применили штрафы или заблокировали карточки товаров", - рассказали в ЦРПТ.
04:00 29.10.2025 (обновлено: 04:27 29.10.2025)
 
На маркетплейсах выявили 25 миллионов нарушений по части маркировки

На маркетплейсах выявили 25 миллионов нарушений при продаже одежды

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Около 25 миллионов нарушений по части маркировки обнаружено при продаже одежды и текстиля на маркетплейсах за девять месяцев 2025 года, сообщили РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы "Честный знак".
"За 9 месяцев 2025 года система маркировки "Честный знак" зафиксировала порядка 25 миллионов нарушений при продаже товаров легкой промышленности на онлайн-площадках", - сказали в ЦРПТ.
На втором месте - молочная продукция, где было обнаружено 12,4 миллиона нарушений, а на третьем месте - обувь с 7 миллионами нарушений. Еще 6,2 миллиона нарушений было обнаружено в категории "бутилированная вода", а в категории "парфюмерия" - почти 700 тысяч нарушений. "Это наиболее чувствительные сегменты - товары, которые люди используют ежедневно", - отметили в ЦРПТ.
При этом общий показатель нарушений по части маркировки, зарегистрированных за первые девять месяцев 2025 года, на 30% ниже, чем годом ранее.
"За 2024–2025 годы маркетплейсам передано около 4 тысяч обращений покупателей. В 70% случаев площадки урегулировали вопросы с продавцами, в остальных применили штрафы или заблокировали карточки товаров", - рассказали в ЦРПТ.
 
