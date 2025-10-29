https://1prime.ru/20251029/nbki-864035420.html

Число выданных в третьем квартале потребительских кредитов сократилось

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Количество выданных потребительских кредитов в России третьем квартале 2025 года уменьшилось на 33,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 0,9 триллиона, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), объем выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) в третьем квартале 2025 года составил 0,90 триллиона рублей, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33,9% (или в 1,5 раза) (в третьем квартале 2024 года – 1,37 триллиона рублей)", - говорится в сообщении. Отмечается, что больше всего выданных потребкредитов в регионах РФ было зафиксировано в Москве (119,2 миллиарда рублей), Московской области (75,9 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге (42,4 миллиарда рублей), а также в Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (37,1 миллиарда рублей) и Краснодарском крае (32,7 миллиарда рублей). Кроме того, наиболее серьезная динамика увеличения числа выданных потребкредитов среди 20 регионов-лидеров по объему выданных ссуд в третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была зафиксирована в Ростовской (-54,2%), Омской (-52,6%) и Кемеровской (-51,1%) областях, а также в Ставропольском крае (-50,0%) и Республике Башкортостан (-48,8%). При этом в Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за год сократился на 14,2% и 24,3% соответственно. "Объем потребкредитов, выданных во третьем квартале текущего года, существенно меньше (более чем на 30%) их выдачи за аналогичный период прошлого года", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. "Можно констатировать, что аппетит банков к риску до сих пор находится на довольно низком уровне. Регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, поэтому кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением показателя долговой нагрузки (ПДН) не более 50%", - добавил он.

