В Нидерландах пройдут досрочные парламентские выборы

общество

нидерланды

израиль

газа

марк рютте

нато

ес

ГААГА, 29 окт – ПРАЙМ. Досрочные выборы в парламент Нидерландов пройдут в среду из-за падения кабинета министров этим летом; лидирующую позицию, как и на прошлых выборах, сохраняет крайне правая Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом; главный вопрос заключается в том, сможет ли он прийти к власти вопреки сопротивлению других партий, и найдутся ли желающие сформировать с ним новое правительство. В досрочных выборах в Палату представителей (нижнюю палату парламента) Нидерландов примут участие 27 политических партий. Крайне правая Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом сохраняет лидерскую позицию по опросам, однако ее радикальные взгляды на некоторые вопросы, включая миграционную политику, могут создать сложности при формировании новой коалиции. Многие партии не желают сотрудничать с Вилдерсом, поэтому лидерство его партии по итогам голосования не гарантирует ей место в коалиционном правительстве. В этой связи по итогам выборов возможно образование неожиданных союзов между партиями. Самой "горячей" темой выборов является миграция, а позиция партий по этому вопросу - камнем преткновения. Именно из-за разногласий по миграционной политике правящая коалиция Нидерландов, сформированная по итогам парламентских выборов 2023 года, распалась. КАК МИГРАЦИОННЫЙ СПОР РАЗВАЛИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВО Члены коалиции не поддержали представленный в мае план Вилдерса по ужесточению мер борьбы с миграцией, среди которых - полное закрытие границ для просителей убежища, привлечение армии для усиленного контроля на границах, приостановление воссоединения семей беженцев и ускорение возвращения сирийских беженцев на родину. Коалиционные партии заявили, что необходимо реализовывать те меры по борьбе с миграцией, о которых они договорились в коалиционном соглашении. После этого Партия свободы (PVV) покинула коалицию. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф 3 июня обратился к королю с прошением об отставке кабмина. Досрочные выборы в парламент были назначены на 29 октября. В конце августа правящую коалицию также покинула партия "Новый общественный договор" (NSC) после неудавшейся попытки согласовать с остальными членами кабмина новые меры в отношении Израиля из-за ухудшения ситуации в Газе. Должности ушедших министров и госсекретарей из покинувших коалицию партий были распределены между двумя оставшимися партиями - Народной партией за свободу и демократию (VVD) и "Фермерско-гражданским движением" (BBB). ВИЛДЕРС "ИГРАЕТ" НА МИГРАНТАХ По результатам опроса исследовательской компании Ipsos I&O, проведенного 23-24 октября, Партия свободы (PVV) лидирует по популярности, хоть и теряет за последние недели до выборов три депутатских места - с 29 до 26. На втором месте находится левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) с 23 мандатами, на третьем - "Демократы 66" (D66) с 22. "Христианско-демократический призыв" (CDA), который в начале октября был на втором месте с 25 депутатскими креслами, сместился на четвертое место с 20 креслами. На пятом месте - Народная партия за свободу и демократию (VVD), которую долгое время возглавлял бывший премьер страны и нынешний генсек НАТО Марк Рютте, с 16 мандатами. Создатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге объяснил в беседе с РИА Новости сохраняющуюся популярность Вилдерса жесткой позицией политика по миграционному вопросу: его партия связывает все проблемы в стране, в том числе жилищный кризис и проблемы с безопасностью, с миграцией, что является простой и убедительной для избирателя историей. В то же время, стать новым премьер-министром Нидерландов для Вилдерса практически невозможно, такое мнение в разговоре с агентством выразил нидерландский журналист, политолог, создатель медиаресурса Alternatief Аб Гителинк. По его словам, Вилдерса не принимают истеблишмент и исламский мир. Гителинк напомнил, что Нидерланды во многом очень интернациональная страна, а Вилдерс из-за его радикальных взглядов является проблемой для ЕС и НАТО. Кроме того, лидер Партии свободы не может посещать многие исламские страны из-за угроз, поступающих ему в связи с его жесткой антиисламской позицией. СЕНСАЦИИ ПРЕДВЫБОРНОЙ ГОНКИ Главной сенсацией предвыборной гонки стала партия "Христианско-демократический призыв" (CDA), которая впервые с 2006 года попала в сентябре в тройку лидеров по популярности. По итогам прошлых парламентских выборов она получила только пять депутатских мандатов. Как отмечают исследователи Ipsos I&O, избиратели считают CDA прочной и стабильной центристской партией с умеренной позицией и надежным лидером. "Христианско-демократический призыв" также критикует радикальные меры, которые продвигают некоторые партии, что привлекает избирателей. Тем не менее, за последние недели партия понесла значительные потери – с 25 до 20 мест по опросам - во многом из-за высказываний лидера партии Анри Бонтенбала в поддержку права религиозных школ осуждать однополые отношения. Наибольшую выгоду от этого получила партия "Демократы 66" Роба Йеттена, поднявшись с 18 до 22 потенциальных мест. Значительный рост по опросам показала партия консервативных либералов JA21, которой прочат по итогам выборов 12 мест в парламенте, в то время как на парламентских выборах в 2023 году она получила лишь одно место. Партия JA21 привлекает сторонников правых сил, избиратели считают ее "разумной" альтернативой Партии свободы (PVV) Вилдерса и Народной партии за свободу и демократию (VVD). Консервативные либералы выступают за строгий контроль миграции и противодействуют левому блоку, критикуя высокие экологические налоги и прогрессивные реформы. Крайне правая партия "Форум за демократию" (FvD) - единственная партия в парламенте, выступающая за нормализацию отношений с Россией и отмену антироссийских санкций – по опросам может получить 5 депутатских кресел, хотя в 2023 году у нее было только три. Сильное падение популярности продемонстрировала бывшая коалиционная партия "Новый общественный договор" (NSC), которая в 2023 году получила 20 мест в парламенте: последний же опрос и вовсе не дает ей ни одного места. Такое резкое ослабление позиций обусловлено внутренними противоречиями и отсутствием четкого политического курса, что привело к утрате доверия избирателей: те, кто ранее поддерживал NSC, переключились на другие партии, в особенности на CDA. Правая партия "Фермерско-гражданское движение" (BBB), входящая в нынешнюю правящую коалицию, также теряет места по опросам: на выборах им сулят 4 мандата, в то время как в 2023 году она получила 7. КАК ФОРМИРОВАЛАСЬ ПРОШЛАЯ КОАЛИЦИЯ Прошлые парламентские выборы в Нидерландах, которые также были досрочными, состоялись 22 ноября 2023 года при явке 77,7%. Победу одержала Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса, выступавшего тогда против антироссийских санкций. Его партия стала крупнейшей в палате представителей, получив 37 депутатских мест из 150. Для получения парламентского большинства партия должна была получить минимум 76 депутатских мест из 150. Поскольку ни одна партия не получила большинства, потребовалось создание коалиции. Лидер PVV сразу заявил, что не намерен формировать коалиционное правительство с левым блоком, а предпочтительными партнерами для него являются Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB). Вилдерс ранее выступал против поставок оружия Украине и антироссийских санкций, однако ради формирования правительства ему пришлось пойти на уступки и согласиться на продолжение помощи Киеву под давлением других участников правящей коалиции. В мае 2024 года PVV, VVD, NSC и BBB после переговоров, которые длились почти полгода, договорились о создании коалиционного правительства. Премьер-министром стал беспартийный деятель Дик Схоф, который до этого занимал пост генерального секретаря в министерстве юстиции и безопасности Нидерландов, а ранее - гендиректора Службы общей разведки и безопасности (AIVD). Новый кабмин Нидерландов во главе со Схофом принес присягу и приступил к исполнению своих обязанностей 2 июля 2024 года.

