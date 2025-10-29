https://1prime.ru/20251029/oblast-864026338.html

Тверская область месяц существует без губернатора

Тверская область ровно месяц существует без губернатора после назначения Игоря Рудени полпредом СЗФО, врио до сих пор не назначен президентом. | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T00:23+0300

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт – ПРАЙМ. Тверская область ровно месяц существует без губернатора после назначения Игоря Рудени полпредом СЗФО, врио до сих пор не назначен президентом. Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Игоря Рудени, назначенного новым полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. В правительстве Тверской области с самого дня отставки Рудени и далее отказывались комментировать РИА Новости, кто исполняет обязанности главы региона до назначения президентом врио губернатора. На данный момент врио губернатора не назначен. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на днях заявил журналистам, что Владимир Путин и службы администрации пытаются выбрать "наилучший вариант" для назначения на должность врио губернатора Тверской области. В Кремле надеются, что врио будет назначен в ближайшее время, заявил Песков.

