Тверская область месяц существует без губернатора
экономика
россия
общество
тверская область
рф
владимир путин
дмитрий песков
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт – ПРАЙМ. Тверская область ровно месяц существует без губернатора после назначения Игоря Рудени полпредом СЗФО, врио до сих пор не назначен президентом.
Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Игоря Рудени, назначенного новым полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
В правительстве Тверской области с самого дня отставки Рудени и далее отказывались комментировать РИА Новости, кто исполняет обязанности главы региона до назначения президентом врио губернатора.
На данный момент врио губернатора не назначен. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на днях заявил журналистам, что Владимир Путин и службы администрации пытаются выбрать "наилучший вариант" для назначения на должность врио губернатора Тверской области. В Кремле надеются, что врио будет назначен в ближайшее время, заявил Песков.
