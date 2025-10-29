https://1prime.ru/20251029/opros-864030019.html
Половина россиян работает на компьютерах старше пяти лет, показал опрос
Половина россиян работает на компьютерах старше пяти лет, показал опрос - 29.10.2025, ПРАЙМ
Половина россиян работает на компьютерах старше пяти лет, показал опрос
Почти половина россиян используют для работы компьютеры, возраст которых составляет пять лет и больше, еще треть - устройства возрастом три-четыре года,... | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T05:40+0300
2025-10-29T05:40+0300
2025-10-29T06:20+0300
технологии
бизнес
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864030019.jpg?1761708008
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Почти половина россиян используют для работы компьютеры, возраст которых составляет пять лет и больше, еще треть - устройства возрастом три-четыре года, говорится в исследовании российского производителя компьютерной техники iRU (есть в распоряжении РИА Новости). Так, согласно данным, приведенным в исследовании, 46% респондентов ответили, что их корпоративному устройству пять лет и более, 31% назвали возраст три-четыре года. Еще 17% рассказали, что работают на компьютере возрастом один-два года и 6% - меньше года. Если сотрудники используют в работе личные устройства, это, как правило, модели не старше четырех лет. Большая часть опрошенных рассказали, что обычно рабочую технику обновляют только при поломке, а 15% отметили, что устройства заменяют раз в четыре-пять лет. "Главными факторами замены рабочей техники стали снижение скорости и производительности (43%), поломки и сбои (42%), прекращение поддержки программного обеспечения (6%). Это говорит о том, что и компании, и пользователи стараются использовать компьютеры вплоть до момента, когда те перестают справляться с задачами", - отмечается в исследовании. Почти половина респондентов считают, что рабочую технику нужно менять раз в три–четыре года, 37% предпочитают "работать, пока работает", 13% стараются обновлять устройства при первой возможности, а 3%, напротив, избегают замены. В опросе приняли участие более 1400 интернет-пользователей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес
Технологии, Бизнес, Экономика
Половина россиян работает на компьютерах старше пяти лет, показал опрос
iRU: почти половина россиян использует компьютеры возрастом пять лет и больше
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Почти половина россиян используют для работы компьютеры, возраст которых составляет пять лет и больше, еще треть - устройства возрастом три-четыре года, говорится в исследовании российского производителя компьютерной техники iRU (есть в распоряжении РИА Новости).
Так, согласно данным, приведенным в исследовании, 46% респондентов ответили, что их корпоративному устройству пять лет и более, 31% назвали возраст три-четыре года. Еще 17% рассказали, что работают на компьютере возрастом один-два года и 6% - меньше года. Если сотрудники используют в работе личные устройства, это, как правило, модели не старше четырех лет.
Большая часть опрошенных рассказали, что обычно рабочую технику обновляют только при поломке, а 15% отметили, что устройства заменяют раз в четыре-пять лет.
"Главными факторами замены рабочей техники стали снижение скорости и производительности (43%), поломки и сбои (42%), прекращение поддержки программного обеспечения (6%). Это говорит о том, что и компании, и пользователи стараются использовать компьютеры вплоть до момента, когда те перестают справляться с задачами", - отмечается в исследовании.
Почти половина респондентов считают, что рабочую технику нужно менять раз в три–четыре года, 37% предпочитают "работать, пока работает", 13% стараются обновлять устройства при первой возможности, а 3%, напротив, избегают замены.
В опросе приняли участие более 1400 интернет-пользователей.