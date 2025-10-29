https://1prime.ru/20251029/opros-864030843.html

Опрос показал, сколько россиян покупают отечественную косметику

Опрос показал, сколько россиян покупают отечественную косметику - 29.10.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россиян покупают отечественную косметику

Порядка 75% россиян покупают отечественную косметику, и чаще всего - средства для ухода за лицом и волосами, говорится в совместном исследовании "Золотого... | 29.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Порядка 75% россиян покупают отечественную косметику, и чаще всего - средства для ухода за лицом и волосами, говорится в совместном исследовании "Золотого яблока" и МТС AdTech, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Российской косметикой пользуются 75% респондентов. Чуть больше половины участников опроса (52%) покупают мировые бренды косметики. Корейские бьюти-средства выбирают 44% россиян", - следует из исследования с множественным выбором ответов, в котором приняли участие 2 тысячи россиян старше 18 лет. "Поклонники российской косметики чаще покупают средства для ухода за лицом и за волосами (по 24%)", - уточнили аналитики. Также в топе - средства для тела, их покупают 20% из ценителей отечественной косметики, а декоративной косметикой пользуются 7%. В свою очередь в линейках мировых брендов потребители склонны выбирать уход за лицом и средства для волос - по 15% и продукты для макияжа - 13%. Тогда как потребители корейских брендов в основном покупают средства для лица - 24%. Отмечается, что большинство участников опроса - 68% - приобретают декоративную косметику и уходовые средства онлайн. Офлайн в мультибрендовых офлайн-магазинах косметики предпочитает закупаться почти четверть россиян, а 44% респондентов совмещают покупку косметики и товаров повседневного спроса. Самое важное для россиян при покупке косметики и средств для ухода - цена. На втором месте расположились отзывы и рекомендации, а тройку закрыли бренд и репутация. Кроме этого, на выбор косметики влияют запах (28%), гипоаллергенность (16%) и дизайн упаковки (8%). По подсчетам аналитиков, большинство россиян - около трети - покупает средства для ухода за лицом, телом и волосами раз в три месяца.

2025

