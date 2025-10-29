Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
06:28 29.10.2025 (обновлено: 06:49 29.10.2025)
 
Опрос показал, сколько россиян покупают отечественную косметику

"Золотое яблоко": порядка 75% россиян покупают отечественную косметику

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Порядка 75% россиян покупают отечественную косметику, и чаще всего - средства для ухода за лицом и волосами, говорится в совместном исследовании "Золотого яблока" и МТС AdTech, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Российской косметикой пользуются 75% респондентов. Чуть больше половины участников опроса (52%) покупают мировые бренды косметики. Корейские бьюти-средства выбирают 44% россиян", - следует из исследования с множественным выбором ответов, в котором приняли участие 2 тысячи россиян старше 18 лет.
"Поклонники российской косметики чаще покупают средства для ухода за лицом и за волосами (по 24%)", - уточнили аналитики. Также в топе - средства для тела, их покупают 20% из ценителей отечественной косметики, а декоративной косметикой пользуются 7%.
В свою очередь в линейках мировых брендов потребители склонны выбирать уход за лицом и средства для волос - по 15% и продукты для макияжа - 13%. Тогда как потребители корейских брендов в основном покупают средства для лица - 24%.
Отмечается, что большинство участников опроса - 68% - приобретают декоративную косметику и уходовые средства онлайн. Офлайн в мультибрендовых офлайн-магазинах косметики предпочитает закупаться почти четверть россиян, а 44% респондентов совмещают покупку косметики и товаров повседневного спроса.
Самое важное для россиян при покупке косметики и средств для ухода - цена. На втором месте расположились отзывы и рекомендации, а тройку закрыли бренд и репутация. Кроме этого, на выбор косметики влияют запах (28%), гипоаллергенность (16%) и дизайн упаковки (8%).
По подсчетам аналитиков, большинство россиян - около трети - покупает средства для ухода за лицом, телом и волосами раз в три месяца.
 
Заголовок открываемого материала