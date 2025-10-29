https://1prime.ru/20251029/palata-864026114.html

Счетная палата выявила недостатки распоряжения конфискованным имуществом

Счетная палата выявила недостатки распоряжения конфискованным имуществом - 29.10.2025, ПРАЙМ

Счетная палата выявила недостатки распоряжения конфискованным имуществом

Счетная палата РФ проверила эффективность распоряжения имуществом, обращенным в доход РФ, и установила ряд недостатков: прежде всего, из-за недостаточно... | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T00:17+0300

2025-10-29T00:17+0300

2025-10-29T00:17+0300

экономика

россия

финансы

рф

счетная палата

росимущество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864026114.jpg?1761686255

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Счетная палата РФ проверила эффективность распоряжения имуществом, обращенным в доход РФ, и установила ряд недостатков: прежде всего, из-за недостаточно регламентированного процесса передачи такого имущества от Федеральной службы судебных приставов Росимуществу принимаются несуществующие объекты и увеличиваются сроки их вовлечения в оборот, говорится в материалах ведомства по итогам аудита распоряжения таким имуществом. Конфискованное имущество поступает в федеральный бюджет РФ с 2011 года. Речь идет об имущественных объектах, обращенных в доход государства в связи с отсутствием доказательств их законного приобретения, и конфискованном имуществе, полученном в результате коррупционных правонарушений, напоминает Счетная палата. "Всего по состоянию на 1 июля 2025 года в доход государства обращено почти 9 тысяч объектов такого вида недвижимого имущества общей стоимостью более 113 миллиарда рублей", - отметил аудитор Андрей Батуркин, его слова приводятся в материалах. "Проверка показала, что эффективному учету и использованию коррупционного имущества препятствует ряд системных проблем и законодательных ограничений, в том числе несовершенство нормативного регулирования этой сферы. В частности, не регламентирован должным образом процесс передачи коррупционного имущества от Федеральной службы судебных приставов Росимуществу, что влечет негативные последствия, включая прием несуществующих объектов и увеличение срока вовлечения имущества в оборот", - говорится в материалах. С 2021 года приватизировано 240 объектов коррупционного имущества, что составляет менее 4% всех объектов, а с 2023 года передано в аренду 224 объекта такого имущества, что также не превышает 4%, отмечается в материалах. "Доходы федерального бюджета от приватизации и аренды указанного имущества составили соответственно 3,2 миллиарда и 832,2 миллиона рублей", - указал Батуркин. Среди других недостатков Счетная палата отметила, что у Росимущества нет единой практики приема, учета в бюджете РФ и регистрации права федеральной собственности на коррупционное имущество, следствием чего являются риски его утраты. Ведомство в том числе обратило внимание на продолжительные сроки государственной регистрации права собственности на имущество - в среднем они составляют от 1,5 до 2 лет. В основном это обусловлено длительным снятием запретов и арестов, наложенных на имущество судебными органами, отмечается в материалах. "В результате это увеличивает срок вовлечения имущества в оборот в среднем на 1-1,5 года. По состоянию на 1 августа 2025 года не зарегистрировано право федеральной собственности на 404 объекта стоимостью 1,1 миллиарда рублей", - указывает Батуркин. Ряд нормативно установленных ограничений на приватизацию коррупционного имущества также сказывается на эффективности распоряжения имуществом. Так, законодательно запрещена продажа на торгах конфискованных земельных участков, основным видом разрешенного использования которых является строительство зданий (сооружений), говорится в материалах. Также из-за действующих ограничений на продажу конфискованных жилых помещений (в части стоимости и способа приватизации) не реализовано почти 300 имущественных объектов (квартир, жилых домов и коттеджей) совокупной кадастровой стоимостью 2,3 миллиарда рублей, обращенных в доход государства, но не востребованных для нужд страны. А некоторые объекты не используются с 2019 года и теряют инвестиционную привлекательность, подчеркивает Счетная палата. "Для устранения обозначенных законодательных барьеров Счетная палата предложила Правительству внести изменения в закон о приватизации и снять установленные ограничения на продажу жилых помещений и земельных участков, относящихся к коррупционному имуществу", - подытожил Батуркин.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, счетная палата, росимущество