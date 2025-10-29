Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали о панике ВСУ из-за тактики ВС России - 29.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251029/panika-864044694.html
На Западе рассказали о панике ВСУ из-за тактики ВС России
На Западе рассказали о панике ВСУ из-за тактики ВС России - 29.10.2025, ПРАЙМ
На Западе рассказали о панике ВСУ из-за тактики ВС России
Российские диверсионно-разведывательные группы вызывают хаос в рядах украинских вооруженных сил, пишет издание Business Insider. | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T17:53+0300
2025-10-29T17:53+0300
россия
общество
запад
москва
валерий герасимов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853153900_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_21f1d4ce943250acc76e30e5ec4665b2.jpg
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Российские диверсионно-разведывательные группы вызывают хаос в рядах украинских вооруженных сил, пишет издание Business Insider."Ведомые беспилотниками, небольшие российские разведывательные группы незаметно перемещаются вдоль линии фронта, прячась от противника, и создают проблемы изнуренным украинским войскам, которые и без того на пределе", — говорится в материале.Такая тактика российских войск вызывает серьезное беспокойство у украинских военных, поскольку она показывает свою эффективность и позволяет России продвигаться вглубь украинской территории, сообщает издание со ссылкой на источники.В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
https://1prime.ru/20251028/vsu-864023863.html
запад
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853153900_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ffa5b9fea42552e858a977cc7f9dcaa8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , запад, москва, валерий герасимов
РОССИЯ, Общество , ЗАПАД, МОСКВА, Валерий Герасимов
17:53 29.10.2025
 
На Западе рассказали о панике ВСУ из-за тактики ВС России

BI: ВСУ не могут противостоять российским разведывательным группам

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Боевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Российские диверсионно-разведывательные группы вызывают хаос в рядах украинских вооруженных сил, пишет издание Business Insider.
"Ведомые беспилотниками, небольшие российские разведывательные группы незаметно перемещаются вдоль линии фронта, прячась от противника, и создают проблемы изнуренным украинским войскам, которые и без того на пределе", — говорится в материале.
Такая тактика российских войск вызывает серьезное беспокойство у украинских военных, поскольку она показывает свою эффективность и позволяет России продвигаться вглубь украинской территории, сообщает издание со ссылкой на источники.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
"Фронта больше нет". На Западе признали крах ВСУ
Вчера, 22:03
 
РОССИЯОбществоЗАПАДМОСКВАВалерий Герасимов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала