https://1prime.ru/20251029/panika-864044694.html

На Западе рассказали о панике ВСУ из-за тактики ВС России

На Западе рассказали о панике ВСУ из-за тактики ВС России - 29.10.2025, ПРАЙМ

На Западе рассказали о панике ВСУ из-за тактики ВС России

Российские диверсионно-разведывательные группы вызывают хаос в рядах украинских вооруженных сил, пишет издание Business Insider. | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T17:53+0300

2025-10-29T17:53+0300

2025-10-29T17:53+0300

россия

общество

запад

москва

валерий герасимов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853153900_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_21f1d4ce943250acc76e30e5ec4665b2.jpg

МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Российские диверсионно-разведывательные группы вызывают хаос в рядах украинских вооруженных сил, пишет издание Business Insider."Ведомые беспилотниками, небольшие российские разведывательные группы незаметно перемещаются вдоль линии фронта, прячась от противника, и создают проблемы изнуренным украинским войскам, которые и без того на пределе", — говорится в материале.Такая тактика российских войск вызывает серьезное беспокойство у украинских военных, поскольку она показывает свою эффективность и позволяет России продвигаться вглубь украинской территории, сообщает издание со ссылкой на источники.В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.

https://1prime.ru/20251028/vsu-864023863.html

запад

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , запад, москва, валерий герасимов