На Западе рассказали о панике ВСУ из-за тактики ВС России
BI: ВСУ не могут противостоять российским разведывательным группам
© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Российские диверсионно-разведывательные группы вызывают хаос в рядах украинских вооруженных сил, пишет издание Business Insider.
"Ведомые беспилотниками, небольшие российские разведывательные группы незаметно перемещаются вдоль линии фронта, прячась от противника, и создают проблемы изнуренным украинским войскам, которые и без того на пределе", — говорится в материале.
Такая тактика российских войск вызывает серьезное беспокойство у украинских военных, поскольку она показывает свою эффективность и позволяет России продвигаться вглубь украинской территории, сообщает издание со ссылкой на источники.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.